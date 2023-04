Aurora Ramazzotti, prima passeggiata dopo il parto con Goffredo e il piccolo Cesare

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, prima passeggiata con Cesare

Splende il sole nella vita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, da poco diventati genitori di Cesare. La giovane coppia ha vissuto questi primi giorni da neo-mamma e neo-papà con il sorriso sul volto e la felicità di chi ha dato alla luce una nuova vita. E, dopo le rare apparizioni social assieme al piccolo di casa, ecco la famigliola svagarsi per Milano: tra il passeggino e le buste dello shopping, i due si sono concessi la prima passeggiata in pubblico assieme al figlio.

Aurora Ramazzotti in pubblico con Goffredo e Cesare: il ritratto di famiglia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno da poco realizzato uno dei loro più grandi desideri, non solo personali ma anche di coppia. I due sono diventati genitori per la prima volta, dando alla luce Cesare, il primo frutto del loro romantico e giovane amore. Per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è un passo importante nella costruzione di una famiglia al fianco del suo Goffredo, che in questi giorni sta condividendo assieme alla fidanzata la bellezza di essere genitore.

Ora, dopo giorni di silenzio sui social frammentati da qualche sporadica apparizione di coppia (e in compagnia di Cesare), i due neo-genitori sono usciti allo scoperto. Aurora Ramazzotti si è concessa la prima passeggiata all’aria aperta dopo il parto, al fianco del suo Goffredo e assieme al piccolo di casa. Un giro al parco a Milano, sorridenti e spensierati, con gli occhiali da sole per coprirsi dai tiepidi raggi: così la coppia si presenta per la prima volta in pubblico dopo il lieto evento, pronta a godersi queste giornate primaverili.

Fonte: IPA

I due spingono il passeggino davanti a sé e, tra sorrisi e grande complicità, si concedono anche qualche piccola sosta per stare insieme, l’uno al fianco dell’altra. Poi proseguono i giri per il parco, tra gli stand di un mercatino milanese, ad assaporare tutta la bellezza di essere (finalmente) mamma e papà.

Fonte: IPA

Aurora Ramazzotti, tutte le emozioni della maternità

La nascita del piccolo Cesare è stata, per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, un’iniezione di gioia sconfinata. La coppia ha allargato la famiglia e i super nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono al settimo cielo per la nascita del loro primo nipotino. Sono stati giorni colmi di emozione anche per la stessa Aurora, che ha assaporato per la prima volta tutte le sfumature della gravidanza.

Dopo il lieto evento, la giovane conduttrice si è concessa una pausa dai social per godersi appieno il suo piccolo e per stare insieme alla sua famiglia. Ma le prime apparizioni social da neo-mamma, seppur sporadiche, non sono tardate ad arrivare: dalla prima dolce dedica al figlio a tutte le emozioni della maternità, con tanto di pianti quotidiani. Ma anche il delicato momento dell’allattamento, documentato sempre per mezzo Instagram.

Il presente di Aurora è cambiato da un momento all’altro, grazie all’emozione più grande. Il futuro, invece, è tutto da scrivere, al fianco del suo Goffredo e del loro primo bebè. Che, come dimostra la prima passeggiata in compagnia dei genitori, è ora pronto a scoprire il mondo.