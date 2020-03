C’è Posta per Te, Romina provoca Al Bano e si commuove per Ylenia

editato in: da

Al Bano e Romina sono i grandi protagonisti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, fra commozione e un’intesa che è sempre più forte. Maria De Filippi ha sorpreso tutti, portando negli studi della trasmissione una fra le coppie più amate della musica italiana.

Dopo aver conquistato Amici 2020 con le loro performance, i due hanno dato vita a nuovi siparietti comici negli studi di C’è Posta per Te. Carrisi e la Power hanno incontrato Cetty, una donna che ha perso il figlio in un incidente stradale. Un dolore e un vuoto enormi che non è riuscita a colmare e che i due cantanti conoscono bene. Era il 1994 infatti quando Ylenia, la figlia maggiore della coppia, scomparve nel nulla a New Orleans. “Cetty ti regalo questa trousse con dei trucchi – ha detto Romina, visibilmente commossa -, visto che mi hanno detto che non ti trucchi più e poi c’è un’altra sorpresa, un bigliettino che ti ho scritto io. Bisogna vivere nel presente, non fissarti a ripensare alle cose negative del passato, altrimenti non ne usciamo più, ne so qualcosa anch’io”.

“Non pensare sempre alle cose brutte del passato – ha aggiunto l’attrice americana -, devi vivere nell’oggi, nel presente, anche per il futuro tuoi nipoti e anche di tuo figlio… E non fissarti a ripensare alle cose negative del passato. Ne so qualcosa anch’io…”, ha concluso, probabilmente riferendosi alla sua vicenda personale.

“Ho sentito la tua storia – ha detto Al Bano – e il mio cuore ha fatto dei sobbalzi. Mi unisco al tuo dolore, ma non dobbiamo mai diventare schiavi del dolore. Sono certo che Francesco ti stia guardando da lassù”. Non solo commozione, durante l’ospitata della Power e Carrisi a C’è Posta per Te c’è stato anche spazio per momenti comici. Quando l’ex marito ha regalato a Cetty la sua sciarpa, Romina ha ironizzato: “Eh ma adesso ti si vede la panza”. Pronta la replica di Al Bano: “Vedete la pancia? No? Ecco, fatti i fatti tuoi!”. Poi quando il cantante di Cellino San Marco ha affermato di essere timido, Romina ha risposto: “Sì come no… tu timido?!” e lui ha aggiunto: “Ma ce l’hai con me? Dimmelo che facciamo prima!”.