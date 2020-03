C’è posta per te: Maria De Filippi trionfa ancora. Osa e non delude

editato in: da

C’è Posta Per Te giunge al suo ultimo appuntamento dell’anno, dopo un’edizione davvero ricca di sorprese incredibili e di grandi emozioni. Anche in questa puntata, naturalmente, Maria De Filippi ha saputo regalarci tante storie strappalacrime e anche qualche momento di ilarità.

La trasmissione è diventata uno dei cardini di Canale 5, e non è certo un caso che sia già arrivata alla sua 23esima edizione, conquistando il pubblico un anno dopo l’altro. Maria De Filippi, che è rimasta salda alla conduzione di C’è Posta Per Te sin dalla sua primissima puntata, nel lontano 2000, ha portato sul piccolo schermo uno spettacolo di grande successo. E anche quest’anno si è rivelata lungimirante nella scelta delle storie da raccontare e, ovviamente, degli ospiti da portare in studio.

Il 2020 è stato costellato dalla partecipazione di grandissimi nomi dello spettacolo italiano e internazionale, a partire da Johnny Depp – che ha fatto il suo ingresso in studio nel corso del primo appuntamento – e Can Yaman, star delle soap opera turche. Nel corso delle puntate si sono susseguiti artisti del calibro di Mara Venier e Luca Argentero con la sua compagna Cristina Marino, ma anche Emma Marrone e la giuria di Tu Si Que Vales, Antonio Banderas e Francesco Totti, Belen e Stefano De Martino. Visto il cast che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione, era inevitabile chiedersi chi la De Filippi avrebbe accolto per l’ultima puntata di C’è Posta Per Te.

A sorpresa, in studio sono entrati nientemeno che Al Bano Carrisi e Romina Power. La coppia più amata della musica italiana torna in televisione per regalare una grandissima emozione al pubblico di Canale 5. E il loro ingresso è avvenuto in tarda serata, quando ormai tutti temevano che Maria avesse rinunciato a portare ospiti per la finale della sua trasmissione. Quella della conduttrice è stata una vera e propria sfida, naturalmente vinta. Dunque la 23esima edizione di C’è Posta Per Te si conclude così, con l’ennesimo trionfo di Maria De Filippi.

La conduttrice ha avuto del filo da torcere nel corso dell’anno: la Rai ha ribattuto alla sua trasmissione del sabato sera con uno show musicale davvero interessante. Stiamo parlando di Una Storia Da Cantare, spettacolo dedicato ai grandi artisti della musica italiana, condotto dalla bravissima Bianca Guaccero. Tuttavia, la De Filippi ha inanellato un successo dietro l’altro. Ora che C’è Posta Per Te è giunto al termine, Maria ha qualcos’altro su cui concentrarsi. Il serale di Amici 2020 si sta già rivelando una vera sorpresa, in grado di regalare ore di grande intrattenimento al pubblico.