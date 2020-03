Al Bano sorprende Romina ad Amici e svela un segreto della Incontrada

editato in: da

Al Bano e Romina infiammano Amici 2020 e svelano un segreto di Vanessa Incontrada. Lo show di Maria De Filippi ci ha regalato una strepitosa terza puntata, ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti. Fra i protagonisti della trasmissione, come di consueto, anche Carrisi e la Power che sono apparsi più in forma che mai.

Il feeling fra gli ex coniugi è molto forte e i due non fanno nulla per nasconderlo. Se la scorsa settimana Romina si era divertita a mettere in difficoltà Al Bano con battute e frecciatine, questa volta Carrisi ha stuzzicato l’ex moglie, dando vita a un siparietto che è piaciuto molto ai fan.

Sempre sorridente e bellissima, la Power è entrata in studio salutando Maria De Filippi, i giudici e i ragazzi in gara. “Come sei bella”, le ha detto la conduttrice appena è entrata nello studio. “Grazie, Maria! Anche per la settimana scorsa… non avevo sentito! – ha risposto -. Sei bella anche tu però! Sei bella dentro. Anche fuori!”. Dopo questa piccola gaffe, Romina si è rivolta all’ex marito.

“Cosa mi stavi dicendo? Che non bisogna stare vicini”, ha chiesto la Power al cantante di Cellino San Marco- “Mica lo dico io, è la legge questa, stai lontana da me!”, ha scherzato Al Bano. “Ma io troppo lontana da te non riesco a cantare poi! – ha replicato Romina -. E se mi avvicino che succede?”. La risposta di Carrisi è stata: “Elettricità, è pericolosissimo!”. Un piccolo scambio di battute che ha mostrato l’intesa fra i cantanti e riacceso i gossip su un possibile ritorno di fiamma.

Nel corso della serata, Al Bano ha anche espresso di giudizi sui giudici della trasmissione che nel corso della settimana sono stati criticati sia da Anna Pettinelli che da Alessandra Celentano. L’artista pugliese ha definito Gabry Ponte un “bravo ragazzo”, di fronte alla Bertè ha invece detto: “Lei è Loredana”. Molto particolare il giudizio sulla Incontrada. “Fate attenzione a Vanessa”, ha spiegato rivolgendosi ai ragazzi e lasciando intendere che l’attrice potrebbe essere difficile da convincere durante la gara.