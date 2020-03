Romina imbarazza Al Bano ad Amici. Il gesto della Lecciso su Instagram

editato in: da

Romina Power imbarazza Al Bano Carrisi in tv e Loredana Lecciso reagisce su Instagram. Il triangolo fra il cantante e le ex compagne non sembra destinato a finire, nemmeno ora che la famiglia sembra aver trovato la serenità che cercava da tempo. Ospiti di Amici di Maria De Filippi, Al Bano e Romina hanno svelato ancora una volta la loro grande intesa.

Sorridente e frizzante, la Power non ha risparmiato battute e tenerezze all’ex marito, con cui il legame è ancora moto forte. Come è noto i cantanti sono stati scelti come ospiti fissi della trasmissione e in ogni puntata si esibiscono insieme ai professori del talent, mettendo alla prova le loro capacità.

Se nella prima puntata del serale, Romina aveva messo in imbarazzo Al Bano, ironizzando sulla sua pancia, questa volta non è stata da meno. L’attrice americana infatti prima si è mostrata gelosa dell’ex, poi l’ha sorpreso con una battuta romantica. Per la coppia la serata è iniziata con l’esibizione di Carrisi con Nyv, allieva della scuola. Un duetto che è piaciuto molto al pubblico a casa e che è stato commentato dalla stessa Romina.

“Forse sarebbe meglio a fare Al Bano e Nyv, invece che Al Bano e Romina!”, ha protestato la Power dopo la performance, scherzando sulla sua gelosia. “Ti è piaciuto il loro duetto?”, ha chiesto Maria De Filippi e lei ha immediatamente risposto: “Moltissimo”.

Poco dopo la coppia si è esibita con i professori di Amici sulle note di Nostalgia canaglia e Romina si è lasciata sfuggire un’altra frase particolare su Al Bano. “Sai di buono”, gli ha detto, imbarazzandolo. Frasi che, come era prevedibile, hanno riacceso le speranze dei fan, convinti che fra i due ex ci sia ancora la passione di un tempo.

E la Lecciso? Loredana, fedele al suo carattere diplomatico e pacato, ha postato una clip nelle Stories di Instagram, confermando ai fan che stava vedendo Amici. Nel frame Al Bano duetta con Nyv, nessun commento, ma un chiaro messaggio nei confronti dell’ex compagno.