Loredana Lecciso svela: “Al Bano è nel mio cuore”

Loredana Lecciso racconta il legame con Al Bano Carrisi nello studio di Domenica Live, svelando qualche dettaglio sulla loro love story e il primo, romantico, bacio che si sono scambiati. Un rapporto, quello fra la showgirl pugliese e il cantante di Cellino San Marco, nato dopo l’addio a Romina Power, da cui sono nati due figli: Jasmine e Bido Jr.

Nello studio di Barbara D’Urso, Loredana ha confessato di avere un ottimo rapporto con Al Bano, che ha un posto speciale nella sua vita da sempre. “Al Bano è nel mio cuore – ha svelato a Domenica Live -, ho sempre bisogno di nutrirmi di lui, delle sue energie positive, del suo bellissimo carattere, della sua bellissima voglia di vivere”.

La Lecciso è spesso a Cellino San Marco e su Instagram è facile vederla in compagnia del cantante, fra sorrisi e complicità. “Sono felice di condividere la mia vita con lui – ha ammesso -, ho sempre tifato per Al Bano e continuerò a farlo”. La showgirl ha poi raccontato alla D’Urso il primo bacio scambiato con Carrisi. “È stato un momento molto bello, non avevo dubbi su di lui – ha svelato -. Devo dirti che è stato molto bello ho amato Al Bano da subito per il suo modo di porsi, per il suo modo di fare e per la sua sensibilità. E continuo a volergli un gran bene. Il primo bacio? Non entriamo nei dettagli. È stato molto bello, molto bello, te lo suggerisco per un tuo prossimo fidanzato”.

In passato Loredana ha avuto diversi scontri con Romina Power, ex moglie di Carrisi con cui da qualche anno è tornato il sereno. I due sono stati ospiti di Sanremo 2020 e in tanti sperano in un ritorno di fiamma. “È una ex moglie che io rispetto – ha detto la Lecciso, senza entrare nei dettagli -, che è tornata nella sfera artistica di Al Bano che io condivido e mi diverte anche”.