Al Bano festeggia la Pasqua con la Lecciso. Romina Power assente

Si continua a parlare del triangolo tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso: questa volta a far scatenare i pettegolezzi una foto pubblicata dalla showgirl, sorridente e abbracciata al cantante pugliese.

In occasione della Pasqua, sul suo profilo Instagram la Lecciso ha deciso di condividere un selfie che la ritrae insieme ad Al Bano: sullo sfondo anche questa volta gli alberi delle tenute di Carrisi, con una breve frase ad accompagnare lo scatto: “Un sorriso di speranza…”.

Se da un lato la showgirl nell’ultimo periodo ha pubblicato molte foto in compagnia di Al Bano, che ha scelto di nuovo di trascorrere le festività in sua compagnia (e con la quale sembrerebbe aver ritrovato un rapporto sereno), di Romina Power invece neanche l’ombra.

La cantante infatti già da alcune settimane è andata ad abitare a Cellino San Marco: a svelarlo è stata lei stessa, quando sono apparse sul suo profilo Instagram delle foto che ritraevano il paesaggio della Puglia, scattate palesemente da un finestrino.

Lo stesso Al Bano ha confermato in un’intervista che “Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”. Sul profilo della Power, nessun accenno all’ex marito: sembrerebbe davvero che non ci siano molti contatti tra i due. Sono comparse infatti solo foto in mezzo alla natura, tra i suoi amati animali e paesaggi con verde a perdita d’occhio.

Il riavvicinamento tra Romina e Al Bano – caldeggiato da tantissimi fan, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due artisti – sembrerebbe solo momentaneo: “Romina normalmente vive negli Usa e non vede l’ora di tornare in California, dove ha il fratello e altri affetti”, ha precisato Carrisi.

La Power infatti, impegnata insieme all’ex marito nel programma Amici, è rimasta bloccata in Italia, anche se a quanto pare non sarebbe una novità per loro rimanere insieme nelle tenute, ormai diventata la casa di questa grande famiglia allargata.

Perché effettivamente di questo si tratta: anche con Loredana Lecciso la storia è finita da tempo – non senza tensioni e litigi – ma ormai, anche per il bene dei due figli Bido e Jasmine, tra la donna e Al Bano i rapporti sono molto più distesi. Chissà che questa convivenza sotto il cielo della Puglia non faccia tornare il sereno anche tra Romina e Loredana, due donne che sono state rivali per molto tempo.