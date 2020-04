Al Bano, il messaggio di Romina per la madre Jolanda

editato in: da

Pochi mesi fa, Al Bano Carrisi ha dovuto affrontare un grave lutto: è venuta a mancare la madre Jolanda, figura importante per tutta la famiglia del cantante. Un’assenza che si fa sentire e colpisce anche Romina Power, che l’ha voluta ricordare attraverso un dolce messaggio.

La signora Jolanda Ottino, madre di Al Bano Carrisi, è deceduta all’età di 96 anni poco prima di Natale. Una perdita difficile da affrontare per il cantante di Cellino San Marco, che le era particolarmente affezionato.

La mancanza della signora Jolanda si fa sentire anche per l’ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina, che non ha mai nascosto di essere molto affezionata all’ex suocera. Per questo motivo la Power ha voluto dedicarle parole d’affetto e cariche di emozione attraverso un post su Instagram:

Jolanda, mi manchi più che mai! Qui non è uguale senza te.

A fare da sfondo, una foto in cui la signora Jolanda e Romina sono molto vicine. D’altronde, è noto che la prima ad accogliere la Power a Cellino San Marco sia stata proprio la madre di Al Bano, inizialmente avversa al loro matrimonio ma, successivamente, speranzosa di poterli rivedere un giorno insieme, uniti ed innamorati. Più difficile, invece, il rapporto con Loredana Lecciso.

La nostalgia per il passato, che si percepisce dalle parole di Romina Power, proviene, forse, dalla sua attuale permanenza proprio a Cellino San Marco, dove ha vissuto con Al Bano a lungo e dove ha fatto la conoscenza dell’ex suocera. Un ritorno di fiamma tra i due cantanti? Assolutamente no. A smentirlo proprio Carrisi che, in un’intervista, ha chiarito:

Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole.

Romina, che solitamente vive negli Stati Uniti, attualmente si trova sì nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, ma comunque lontana dal cantante e da Loredana Lecciso. Il messaggio delle Power per la signora Jolanda, in ogni caso, testimonia il grande affetto che ancora c’è tra i due ex coniugi. Il loro ritorno di fiamma, però, sembra attualmente impossibile.