Romina ricorda il passato, ma Al Bano è con la Lecciso

Romina Power ricorda il passato, ma Al Bano Carrisi abbraccia Loredana Lecciso. Il triangolo amoroso più famoso di sempre continua ad appassionare i fan divisi fra chi spera in un ritorno di fiamma fra il cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie e chi spera che il suo futuro sia la showgirl pugliese.

Se ad Amici 2020, Al Bano ha mostrato più volte una forte intesa con Romina, ricordando il loro matrimonio e punzecchiandosi a vicenda, nel privato sembra preferire la compagnia della Lecciso. L’attrice americana ha postato nelle ultime ore alcune foto che arrivano direttamente dal suo album dei ricordi. Scatti che raccontano il suo passato, ma soprattutto il periodo più felice della sua vita, quello in cui incontrò Al Bano.

È il 1967 quando sul set di Nel Sole, Carrisi incontra per la prima volta Romina. Da quel momento nasce un amore travolgente che li porterà a sposarsi nel 1970. Un matrimonio, il loro, durato quasi trent’anni e segnato dalla nascita di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Poi l’addio, che però non ha distrutto il legame fortissimo che ancora gli unisce. “L’amore non è finito, non finirà mai l’amore con Al Bano”, aveva confessato tempo fa l’attrice americana, ospite di Domenica In.

In tanti, dopo il ritorno in Italia di Romina e la riappacificazione con Al Bano, hanno sperato che fra i due ci fosse un ritorno di fiamma, ma nell’ultimo periodo l’artista sembra più vicino alla Lecciso. Mentre la Power posta su Instagram le foto degli anni in cui si innamorò dell’ex marito, Loredana è a Cellino San Marco insieme a lui. Di recente la showgirl ha postato uno scatto insieme a Carrisi, parlando di amore e non ha mai nascosto come fra i due la passione sia ancora forte. La rivalità fra le due donne dunque è tutt’altro che finita, non resta che capire chi la spunterà, conquistando il cuore del cantante.