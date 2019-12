Al Bano Carrisi svela il dolore per la madre: “Il mio cuore è a pezzi”

editato in: da

“Il mio cuore è a pezzi e sanguina”, Al Bano racconta così il dolore per la morte di Jolanda Ottino, l’amatissima mamma scomparsa qualche giorno fa. Un lutto che ha sconvolto tutta la famiglia Carrisi e con cui il cantante di Cellino San Marco sta ancora facendo i conti.

Jolanda si è spenta poco prima del suo 97esimo compleanno che avrebbe celebrato il 1 gennaio. Una data importante in cui la donna avrebbe avuto accanto non solo Al Bano, ma anche Romina. L’attrice americana e l’ex suocera infatti avevano un legame bellissimo, nato negli anni Settanta, quando la Power si innamorò di Carrisi.

“Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso – ha spiegato Al Bano al settimanale DiPiù -. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”. Jolanda è stata fondamentale nell’esistenza dell’artista pugliese. “Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei – ha chiarito -e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”.

Non è un mistero che Jolanda fosse appassionata di canto e che avesse trasmesso questa passione, oltre a una splendida voce, ad Al Bano. Il papà dell’artista, Carmelo, era scomparso nel 2005 a 91 anni, da allora la signora Ottino aveva guidato la famiglia Carrisi con ancora maggiore forza e amore.

“L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore – ha svelato – è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.

A soffrire per la morte di Jolanda non è solo Al Bano, ma anche Romina che su Instagram ha raccontato lo splendido legame con la donna e il dolore immenso causato dalla sua perdita. A ricordarla anche Loredana Lecciso, nonostante fra loro il rapporto non fosse così idilliaco, e ovviamente i nipoti, in particolare Yari, presente anche al funerale.