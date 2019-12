Al Bano, la commovente lettera di Romina Power dopo la morte di mamma Jolanda

editato in: da

Romina Power piange la morte di Jolanda, l’amatissima mamma di Al Bano Carrisi e scrive a lei e all’ex marito una lunga lettera su Instagram, raccontando il suo dolore. L’attrice americana è sempre stata molto legata all’ex suocera, con cui ha costruito nel tempo un rapporto fatto di complicità e affetto.

In questi giorni però quel legame si è spezzato e la morte della signora Jolanda ha causato nella Power una ferita che lei stessa fatica a raccontare. Quando la notizia che la mamma di Al Bano si era spenta aveva iniziato a diffondersi, Romina aveva postato una foto insieme alla donna, dedicandole parole dolcissime. Poco dopo aveva pubblicato un altro scatto, carico di ricordi.

Nelle ultime ore, mentre a Cellino San Marco si stanno per celebrare i funerali di Jolanda Ottino, la Power ha scritto una lunga lettera per spiegare perché non ci sarà e per mandare un messaggio ai suoi figli, ma soprattutto ad Al Bano.

“Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio – ha scritto la Power -. Ma non il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino e unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”.

“Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata – ha aggiunto Romina -. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo”.

“Ciò non significa che io la ami di meno – ha raccontato l’ex moglie di Al Bano, parlando della suocera -, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e soprattutto ad Al Bano che è stato un figlio amorevole ed esemplare. E passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione”.