Al Bano, parla solo il figlio Yari al funerale di nonna Jolanda

Al Bano ha partecipato ieri ai funerali di sua mamma. Donna Jolanda si è spenta il 10 dicembre a 96 anni. Intorno al cantante si è stretta tutta Cellino San Marco e il figlio Yari. Ma si è fatta notare l’assenza di Romina Power e Loredana Lecciso.

D’altro canto Romina, che era molto affezionata alla suocera, ha espresso il suo dolore e la vicinanza all’ex marito con alcuni messaggio su Instagram. E fin da subito aveva affermato che non ci sarebbe stata ai funerali della signora Jolanda.

Una scelta dettata tra l’altro dall’esigenza di allontanare da sé e dal cantante pettegolezzi che sarebbero stati ancor più fuori luogo in una circostanza così triste: “Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo. Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita!”.

Mentre a fare da portavoce alla famiglia Carrisi è Yari, figlio di Al Bano e Romina, che come riporta il magazine Oggi, ha voluto ricordare la nonna con parole toccanti, sottolineando quanto sia stata importante nella sua vita e in quella delle sue sorelle. Jolanda è stata quasi un’altra mamma, quando negli anni ’80 i suoi genitori erano spesso impegnati in tour: “Penso che lei sia stata un bell’esempio. Una persona dalla grande dignità che con la sua semplicità ha rispettato la sacralità della sua terra. Negli anni ’80 quando mio padre e mia madre erano in giro per il mondo, è stata anche genitore per me e i miei fratelli. Devo ringraziare tutti per i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo, significa che la nonna, con la sua semplicità ha lasciato veramente un segno”.

Yari, che aveva condiviso su Instagram l’ultima foto scattata insieme alla nonna, ha postato nelle Stories un video della folla radunata davanti alla cappella della tenuta di Cellino San Marco per l’ultimo saluto della signora Jolanda.

Anche Loredana Lecciso ha omaggiato la suocera con un messaggio sui social, anche se il loro rapporto non è mai stato così speciale come quello che la mamma di Al Bano aveva con Romina, anzi era definitivamente incrinato dal 2005.