Manila Nazzaro contro l’ex: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia”

editato in: da

Manila Nazzaro racconta di aver scoperto su Instagram l’esistenza della nuova famiglia di Francesco Cozza, suo ex marito e padre dei suoi figli. Classe 1977, occhi azzurri e grande talento, la Nazzaro è una showgirl di successo. Dopo il trionfo a Miss Italia nel 1999 la sua carriera non si è più fermata, fra programmi televisivi e spettacoli teatrali.

Sempre sorridente e solare, Manila qualche tempo fa aveva confessato di aver vissuto un periodo difficile a causa del divorzio dal Francesco Cozza. Un amore durato dal 2005 al 2017, che ha regalato alla conduttrice due figli: Francesco Pio e Nicolas. Una favola che per la Nazzaro si è conclusa nel peggiore dei modi, con l’addio e la scoperta, su Instagram, che l’ex marito si era creato una nuova famiglia.

Francesco Cozza infatti sarebbe legato a Milena da cui nel 2018 avrebbe avuto un figlio, Leonardo. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima – ha spiegato il volto Rai -. Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.

La Nazzaro attualmente è legata a Lorenzo Amoruso, ma scoprire che il suo ex marito aveva avuto un figlio da un’altra è stato comunque un duro colpo. La conduttrice, che in passato ha avuto anche gravi problemi di salute, non ha mai nascosto di aver vissuto con difficoltà l’addio all’ex centrocampista, dopo aver creduto fortemente nel matrimonio. “Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento – aveva svelato poco dopo la rottura -. Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto. Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”.

La coppia ha due figli: Francesco Pio, 14 anni, e Nicola, 8 anni. “Sono sereni – ha svelato la Nazzaro -, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.