Che fine ha fatto Manila Nazzaro

Impossibile dimenticare la sua incredibile avvenenza, che ha fatto sognare milioni di italiani: Manila Nazzaro è stata eletta reginetta di bellezza nel 1999, vincendo la sessantesima edizione di Miss Italia. Poi, la sua carriera è decollata e oggi la ritroviamo impegnata in tantissime attività, una delle protagoniste del panorama dello spettacolo odierno.

Classe 1977, Manila Nazzaro è nata e cresciuta a Foggia, inseguendo sin da giovanissima il sogno di diventare modella. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1996 – l’edizione vinta da Denny Mendez – senza arrivare in finale, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, iniziando quel lungo percorso che avrebbe dovuto portarla alla laurea. Ma tre anni dopo ha deciso di riprovare la grande sfida del concorso di bellezza nazionale, questa volta superando ogni sua più rosea aspettativa: incoronata Miss Italia da Alberto Sordi, ha visto così il suo desiderio finalmente realizzarsi.

Tuttavia, Manila non si è fermata ad una carriera da modella. Negli anni seguenti ha studiato recitazione e ha debuttato in teatro, lavorando in molti spettacoli di grande successo a livello nazionale. La Nazzaro è diventata inoltre una stella della televisione dei primi anni 2000, inizialmente come inviata e opinionista in varie trasmissioni. Nel 2017, la “promozione”: dopo due stagioni nelle retroguardie di Mezzogiorno in Famiglia, ha assunto il ruolo di conduttrice accanto a Massimiliano Ossolini. Una vera e propria svolta, che le ha permesso di farsi notare ancora di più per il suo talento.

Nello stesso periodo, l’ex Miss Italia ha trovato spazio nel mondo radiofonico, raggiungendo anche qui pian piano un ruolo sempre più di spicco. Per qualche anno, Manila Nazzaro si è dedicata prevalentemente a questo nuovo impegno, ma nell’estate del 2020 è tornata in tutto il suo splendore sul piccolo schermo: oltre alla conduzione di E la chiamano estate, trasmissione in seconda serata di Rai2, ha partecipato al reality show Temptation Island Vip assieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Da sempre molto riservata sul fronte privato, in quell’occasione Manila non ha esitato a mettersi in gioco pubblicamente, e la sua relazione con l’ex calciatore ne è uscita ancora più solida. Tanto che, nel giorno del suo 43esimo compleanno, la Nazzaro ha ricevuto la proposta di matrimonio – con tanto di splendido anello, mostrato su Instagram. L’ex reginetta di bellezza ha alle spalle un divorzio: è stata sposata per 12 anni con Francesco Cozza, dal quale ha avuto i suoi due figli Francesco Pio e Nicolas. Ma adesso è pronta a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.