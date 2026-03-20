Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Il telecomando mostra il timer e il livello di raffreddamento attivo durante la sessione

Ci sono mattine in cui ti svegli e guardandoti allo specchio vedi la pelle del tuo viso splendere di luce propria. E poi ci sono giorni in cui gli occhi non collaborano: gonfi, pesanti, con quelle borse che spuntano subito se non hai dormito abbastanza, magari insieme a qualche rossore qua e là e uno sfogo che non ti aspettavi.

L’idea di stare ferma 20 minuti con una maschera in faccia è difficile da incastrare in una giornata già piena… e allora cosa fare?

Shark CryoGlow è la prima maschera LED in Italia con raffreddamento integrato del contorno occhi. Quattro modalità, sessioni personalizzabili, luce rossa per le rughe, blu per l’acne e crioterapia per le borse. Ideale per chi vuole risultati concreti senza perdere troppo tempo.

Shark CryoGlow Shark CryoGlow con tecnologia a infrarossi, impostazioni regolabili per trattamenti di bellezza avanzati, cura della pelle professionale

VOTO TOTALE 7.7 Shark CryoGlow Abbiamo provato Shark CryoGlow, una maschera LED per il viso, attesissima in Italia, con una funzione che la distingue da tutto il resto sul nostro mercato: il raffreddamento integrato del contorno occhi, con la tecnologia InstaChill. Mentre le maschere LED tradizionali trattano solo la pelle con la luce, questa aggiunge due piastre metalliche nella zona sotto gli occhi che si raffreddano rapidamente, sgonfiando le borse e dando un effetto "riposato" immediato. Sviluppata con il supporto di dermatologi e certificata come dispositivo medico nell'UE, combina luce rossa e infrarossa per rughe e rossori oppure luce blu per l'acne e crioterapia per il contorno occhi, tutto nella stessa sessione.Ecco come funziona e perché potrebbe diventare la nuova aggiunta nella tua skincare routine. PRO Raffreddamento contorno occhi immediato

Sessioni brevi personalizzabili​

Quattro modalità per esigenze diverse

Telecomando con display intuitivo

Certificata come dispositivo medico nell'UE​ CONTRO Più ingombrante della classica maschera

Ventole di raffreddamento non completamente silenziose​

Nessun LED sul contorno occhi (zona riservata alla crioterapia)​

Richiede uso quotidiano e costante per risultati duraturi​

Prezzo non trascurabile Design e contenuto della confezione VOTO: 8 Nella confezione di Shark CryoGlow trovi la maschera con fascette regolabili, il telecomando con display LCD e i cuscinetti rinfrescanti a clip, insieme al cavo di ricarica USB-C (lo stesso che usi per il tuo smartphone) con la sua spina e una custodia protettiva per conservare tutto insieme. Esteticamente è curata, con linee morbide e un'imbottitura sulla fronte e sulle tempie che la rendono più comoda di quanto sembri nelle foto. La maschera in sé è rigida, a differenza di certi modelli in silicone flessibile e questo la rende meno pratica da riporre in valigia o in un cassetto piccolo, ma garantisce che i LED coprano il viso in modo uniforme senza spostarsi. Pesa 675 grammi quindi non è proprio impercettibile, ma una volta indossata, anche grazie alle sue fascette regolabili, il peso si distribuisce bene risultando comoda, senza dare quella sensazione di "casco" che alcuni dispositivi simili trasmettono. La custodia inclusa consente di proteggere i LED e permette di tenere tutto in ordine sul ripiano del bagno senza che diventi un groviglio di accessori sparsi. Il telecomando con display LCD è piccolo, intuitivo e autoesplicativo: mostra il timer con conto alla rovescia durante la sessione ed è ricco di spiegazioni sui trattamenti da scegliere. Prima dell'acquisto è bene sapere che questa maschera non ha LED nella zona del contorno occhi, perché quello spazio è occupato dalle piastre di raffreddamento (pro o contro a seconda delle tue esigenze). Inoltre, le ventole che alimentano la funzione cryo fanno un po' di rumore durante l'uso, niente di fastidioso ma percepibile comunque in una stanza silenziosa. Come si usa: le quattro modalità VOTO: 8 La semplicità d'uso è sicuramente uno dei punti di forza reali di Shark CryoGlow. Non devi pensare a troppe cose per utilizzarla, né imparare cose particolari: metti la maschera, premi il pulsante sul telecomando per scegliere la modalità, la sessione parte e poi si spegne da sola. Non devi nemmeno controllare il timer o preoccuparti di toglierla al momento giusto. Le quattro modalità disponibili variano per obiettivi e durata. La terapia con luce rossa e infrarossa dura 6 minuti ed è pensata per chi vuole lavorare su rossori, pelle irregolare e segni del tempo: il brand consiglia almeno 8 settimane di uso regolare per osservare un miglioramento visibile. La terapia con luce blu mista dura 8 minuti, si articola in tre fasi automatiche con luce blu, infrarossa e rossa ed è pensata per l'acne e le imperfezioni, con almeno 4 settimane consigliate per vedere risultati. La modalità di mantenimento in 4 minuti combina rosso, blu e infrarosso per ravvivare i risultati dopo un ciclo completo, ideale una volta raggiunti i miglioramenti iniziali per non perdere terreno. Infine, la rivitalizzazione contorno occhi è disponibile in sessioni da 5, 10 o 15 minuti con solo il raffreddamento InstaChill, senza luce, per un momento di relax puro o quando vuoi sgonfiare gli occhi senza fare il trattamento completo. La funzione InstaChill si può attivare insieme a qualsiasi modalità LED oppure da sola ed è l'unica con risultati davvero visibili subito dopo il trattamento: una vera coccola da regalarsi la mattina per sgonfiare e la sera per distendere. Ha tre livelli di intensità del freddo, dal più leggero per le pelli sensibili al massimo per un effetto sgonfiante più deciso. Il freddo si sente subito, già dal primo utilizzo, ed è la parte più "sorprendente" per chi usa la maschera per la prima volta. Unico appunto: per i risultati profondi descritti dal brand su rughe e acne serve costanza quotidiana per settimane. Non è un dispositivo che funziona se ci si fa il trattamento solo "ogni tanto": come qualsiasi terapia LED, il principio è l'accumulo nel tempo. Cosa fa davvero e cosa no VOTO: 7 Il raffreddamento del contorno occhi è il vero punto di differenza di questa maschera e funziona davvero nell'immediato. Borse, gonfiore mattutino, occhi affaticati dopo una giornata intensa davanti allo schermo: già dopo una sessione il contorno occhi appare visibilmente meno gonfio e più fresco. Non è un effetto che dura ore, ma abbastanza da fare la differenza prima di un appuntamento importante o semplicemente per iniziare la giornata con uno sguardo più riposato. Per i trattamenti LED, come anticipato i risultati richiedono invece più tempo e regolarità. Sicuramente questa maschera non sostituisce un trattamento professionale in studio, non agisce sul contorno occhi con la luce (quella zona è riservata alla crioterapia) e non dà risultati immediati sulle rughe profonde. È un dispositivo di mantenimento e prevenzione più che di correzione profonda: funziona meglio integrato in una routine di skincare già consolidata, non come sostituto di siero o crema. Un dettaglio che abbiamo apprezzato particolarmente è la possibilità di aprire gli occhi anche durante l'uso, perché l'intensità dei LED è sicura. In ogni caso, le protezioni in silicone in dotazione aiutano a bloccare la luce per chi preferisce usarla con gli occhi chiusi per un momento di totale relax. Sommario Shark CryoGlow Design e contenuto della confezione 8 Come si usa: le quattro modalità 8 Cosa fa davvero e cosa no 7

Conclusioni Shark CryoGlow Shark CryoGlow con tecnologia a infrarossi, impostazioni regolabili per trattamenti di bellezza avanzati, cura della pelle professionale Shark CryoGlow si trova tra i 320 e i 350 euro: non poco, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto a quasi tutti i competitor di riferimento. CurrentBody Skin LED parte da 350-400 euro e tratta solo luce rossa e infrarossa, senza raffreddamento, Omnilux Contour e Dr. Dennis Gross si avvicinano ai 450-500 euro, con ottima qualità LED ma sempre senza nessuna funzione di crioterapia. Il vantaggio di CryoGlow è proprio lì: la funzione raffreddamento del contorno occhi è unica in questa fascia di prezzo e da sola può giustificare la scelta rispetto alle alternative. Ha senso soprattutto per chi si sveglia spesso con gli occhi gonfi, per chi ha una pelle mista che combatte allo stesso tempo qualche sfogo e i primi segni del tempo e per chi vuole risultati concreti a casa senza appuntamenti troppo impegnativi. Non è la scelta giusta, invece, per chi cerca un dispositivo compatto da portare in valigia (è rigida e piuttosto ingombrante), per chi vuole risultati immediati sulle rughe profonde, o per chi sa già di non riuscire a mantenere una routine quotidiana: senza costanza, come ogni terapia LED, i risultati non arrivano. Nel complesso, se il contorno occhi è la tua priorità, difficilmente trovi qualcosa di paragonabile a questo prezzo.