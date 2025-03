Prime rughe sul contorno occhi? Abbiamo selezionato le migliori creme under 30 da provare ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Crema anti rughe sul contorno occhi da usare prima dei 30 anni

Quando è il momento giusto per iniziare a usare una crema anti rughe sul contorno occhi? Se anche voi vi siete fatte questa domanda ecco qui la risposta che stavate aspettando. Le prime rughe sul viso, in particolare quando si ha la pelle particolarmente reattiva e sensibile, iniziano a formarsi già a partire dai 25 anni. Ecco perché già da questa età è buona cosa iniziare a utilizzare delle formulazioni apposite e delle creme anti rughe specifiche per la propria tipologia di pelle e per la zona da trattare, come quelle create ad hoc per le rughe sul contorno occhi.

Quando usare la crema anti rughe sul contorno occhi

La pelle, infatti, è soggetta all’invecchiamento, così come ogni parte del nostro corpo. E anche se sulla torta di compleanno le candeline che spegniamo non sono poi così tante, questo non significa che l’invecchiamento cutaneo non sia già partito. Un processo che, di fatto, si avvia già a partire dai 25 anni e questo può avvenire più o meno velocemente anche in base a diversi fattori tra cui:

l’eccessiva esposizione ai raggi solari (soprattutto se avviene senza protezione solare);

lo stress;

cattive abitudini alimentari;

fumo (che favorisce la circolazione dei radicali liberi nell’organismo);

nell’organismo); stile di vita non sano;

inquinamento;fattori genetici;

ecc.

E fino ai fattori fisiologici che interessano il nostro corpo, come la minor produzione di collagene ed elastina che sono componenti fondamentali per il benessere della pelle e per evitare che si formino le tante temute rughe e linee sottili di espressione.

Ecco perché è importante agire per tempo e in modo preventivo, utilizzando una crema anti rughe sul contorno occhi, che sia adatta alla propria tipologia di pelle (secca, grassa, mista, a tendenza acneica) e che sia ricca di tutti quegli ingredienti utili a prendersi cura della parte, come l’acido ialuronico, la vitamina C e B (in particolare la B5 è utile a contrastare al formazione delle linee sottili), il retinolo, ecc.

Quali creme under 30 anti rughe usare sul contorno occhi

Per esempio optando per un prodotto molto amato, la crema contorno occhi di Kleem, dalla formulazione naturale e a base di acido ialuronico, caffeina e aloe vera, dall’azione lenitiva e decongestionante. Un prodotto antiborse, anti rughe e linee sottili, perfetto per contrastare e prevenire i segni del tempo.

Kleem Una nuova vita al tuo contorno occhi

Anche la crema contorno occhi di Garnier è un prodotto perfetto da provare, una crema dalla formulazione vegana a base di da niacinamide, caffeina, vitamina C e polvere di banana, che distende le piccole rughe, riduce le borse e i segni di stanchezza e dona un aspetto più levigato al contorno occhi, illuminando lo sguardo.

Garnier Un boost di benessere per contrastare e rughe sul contorno occhi

Se volete provare un prodotto che arriva direttamente dalla skincare coreana, ecco una formulazione pensata per sgonfiare le occhiaie e le borse grazie alla caffeina ma che contiene anche fitomucina, bakuchiol, acido ialuronico e squalane. Si tratta della crema contorno occhi di Yepoda, un prodotto che aiuta a prevenire la formazione di rughe intorno agli occhi e che migliora la circolazione sanguigna della parte.

Yepoda La skincare coreana per il benessere del tuo sguardo

Altro prodotto ideale per prendersi cura del contorno occhi, è il siero viso di Florence alla vitamina C che protegge dai radicali liberi e che rende la pelle luminosa e giovanile. Un siero a base di vitamina C, E, niacinamide, acido ialuronico a basso/medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera, che stimola la produzione di collagene migliorando la texture della pelle dall’interno.

Florence L’alleato per il tuo contorno occhi

Infine, ecco un’altra crema contorno occhi da provare per la vostra giovane pelle alle prime armi con questo genere di trattamenti, la crema Neutrogena Hydro Boost, un prodotto arricchito con il 20% in più di Acido Ialuronico, Vitamina E, aminoacidi ed elettroliti per proteggere la barriera cutanea e preservane l’idratazione. Un prodotto che dona un aspetto fresco e rivitalizzato allo sguardo fin dai primissimi utilizzi.

Offerta Neutrogena Il prodotto che dona nuova luce al tuo contorno occhi

Come si usano le creme contorno occhi

Per ottenere il massimo da questi prodotti, è importante applicarli nel modo corretto, assicurandogli una perfetta penetrazione e donando alla pelle tutto il nutrimento di cui ha bisogno. Per usare correttamente la crema sul contorno occhi, ci sono dei passaggi semplicissimi da seguire, per esempio bisogna picchiettare la crema sulla parte, passando il polpastrello dell’anulare partendo dall’angolo superiore interno dell’occhio e proseguendo verso l’esterno. E avendo massima cura di insistere in modo particolare nella zona delle sopracciglia, andando poi verso le tempie.

Un movimento da ripetere due o tre volte e magari da eseguire con un rullo di giada o face roller, che aiuta a drenare la parte e a svolgere un delicato massaggio anti age.

In più, non dimenticatevi delle buone abitudini, eliminando il fumo dalla vostra vita, l’alcool (o quanto meno riducendolo in modo significativo), dedicando al sonno le giuste ore che permettano alle pelle di rigenerarsi e al vostro sguardo di mantenersi fresco e riposato, di seguire una corretta alimentazione ricca di vitamine e prendendovi cura del vostro corpo, sia dentro che fuori, fin da subito, prevenendone l’invecchiamento in ogni senso.

