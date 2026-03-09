Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassmann su Rai1 nei panni di un avvocato: trama, cast e puntate

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Periodo di grandi ritorni e nuovi inizi su Rai1: dopo Imma Tataranni, tornata in onda domenica 8 marzo con la prima puntata della quinta stagione, parte stasera 9 marzo Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie che riporta su Rai 1 un protagonista amatissimo del cinema e della TV italiana: Alessandro Gassmann. La fiction, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio, porta sullo schermo una storia che mescola legal thriller, introspezione psicologica e relazioni umane, con al centro un personaggio complesso e affascinante. Non il classico avvocato televisivo impeccabile, ma un uomo pieno di dubbi, fragilità e contraddizioni, proprio come accade nella vita reale.

Guerrieri, la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann

Il protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio è Guido Guerrieri, avvocato penalista che lavora a Bari e che affronta ogni processo con una combinazione di lucidità, empatia e grande capacità oratoria, interpretato da Alessandro Gassmann.

Guerrieri è uno di quei personaggi che non si limitano a risolvere casi: li vivono, li attraversano emotivamente, spesso lasciandosi coinvolgere più del dovuto. Dietro la sicurezza professionale, infatti, si nasconde un uomo che sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita dopo la fine del suo matrimonio. È proprio questa dimensione più personale a rendere la storia così coinvolgente.

La serie segue l’avvocato mentre affronta casi giudiziari sempre più complessi, ognuno dei quali porta con sé interrogativi morali e scelte difficili. Tra le vicende che si intrecciano nel corso degli episodi c’è, ad esempio, l’accusa di corruzione che coinvolge un vecchio amico di Guerrieri, il giudice Larocca, una situazione che metterà il protagonista davanti a un conflitto profondo tra amicizia e senso della giustizia.

Ma non è l’unico caso che lo costringerà a mettere in discussione le proprie certezze: nel corso della storia emergono anche altre vicende intricate, tra misteriose scomparse e omicidi che sembrano nascondere verità molto più complesse di quanto appaia inizialmente.

Uno degli elementi più affascinanti della fiction è proprio l’ambientazione: in Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è una Bari notturna che non è soltanto lo sfondo della storia, ma diventa quasi un personaggio della serie.

Anticipazioni Guerrieri, cast ed episodi

Accanto ad Alessandro Gassmann troviamo in Guerrieri – La regola dell’equilibrio un cast corale composto da molti volti noti della televisione italiana. Tra questi Ivana Lotito, Anita Caprioli, Michele Venitucci e Francesco Colella, che interpretano personaggi destinati a intrecciarsi con la vita del protagonista, sia sul piano professionale che su quello personale.

La prima stagione della serie è composta da quattro appuntamenti, un format pensato per mantenere alta la tensione narrativa e accompagnare lo spettatore in un racconto compatto ma ricco di colpi di scena. Ogni episodio combina indagini, processi e momenti più intimi della vita di Guerrieri, creando un equilibrio tra suspense e racconto umano.

E proprio l’equilibrio è la parola chiave di tutta la storia: per Guido Guerrieri trovare un punto di stabilità tra lavoro, sentimenti e morale non è affatto semplice. Quando non è impegnato in tribunale, il protagonista cerca di liberare la mente allenandosi nella boxe, una passione che diventa quasi una metafora del suo modo di affrontare la vita: colpo dopo colpo, cercando di restare in piedi anche quando la situazione sembra sfuggire di mano.

Quando andrà in onda Guerrieri e dove vederlo

I telespettatori potranno seguire le avventure di Alessandro Gassmann e del cast di Guerrieri – La regola dell’equilibrio ogni lunedì sera in diretta su Rai1, subito dopo Affari Tuoi, e in streaming su Raiplay, la piattaforma digitale della Rai che consente di rivedere ogni puntata in qualsiasi momento. Inoltre, le repliche saranno trasmesse su Rai Premium, permettendo così davvero a tutti gli spettatori l’opportunità di non perdersi neanche un episodio.