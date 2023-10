Fonte: 123rf Le migliori frasi e aforismi sul profumo che risvegliano in noi ricordi preziosi

Non c’è niente come il profumo, in grado di evocare memorie antiche – perché stimola la memoria olfattiva – di conquistarci, di farci stare bene. Da sempre considerato come una potente arma di seduzione, DiLei ha raccolto le frasi sul profumo più belle: citazioni e aforismi che stimolano i nostri ricordi, sul profumo da uomo o da donna, ma non solo. Perché l’olfatto, che è tra i nostri cinque sensi, ci mette in contatto proprio con gli altri, creando un legame unico: ecco perché il profumo ci fa questo effetto.

Frasi più belle sul profumo

A chi non è mai capitato di rimanere fermo nel tempo dopo aver sentito un profumo? Non solo il prodotto di bellezza, ma un profumo in grado di risvegliare in noi ricordi che – forse – non sapevamo più di avere nel nostro bagaglio esperienziale. Il profumo non è solo una potente arma di seduzione, ma è ciò che ci connette al nostro essere animali: istintivi, prede di odori, di emozioni. Un processo che è di fatto legato proprio alla nostra natura animalesca.

Il profumo è il fratello del respiro. Yves Saint Laurent

Non si è mai completamente vestiti senza profumo. C. JoyBell C.

Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo. Mahatma Gandhi

Le fragranze possono essere più di un piacevole accessorio. Un grande profumo è un’opera d’arte. È poesia silenziosa, invisibile linguaggio del corpo. Può risollevare le nostre giornate, arricchire le nostre notti e creare pietre miliari nelle nostre memorie. Una fragranza è emozione liquida. Michael Edwards

Una fragranza ben scelta può diventare una caratteristica distintiva. È la prima cosa che le persone percepiscono quando entri in una stanza e l’ultima che sentono quando te ne vai. Giorgio Armani

Un profumo, è come un vestito nuovo. Vi rende semplicemente meravigliose. Estée Lauder

Il profumo è una forma di scrittura, un tipo d’inchiostro, una scelta fatta in prima persona, il puntino sulla i, un’arma, un gesto cortese, una parte dell’istante, una conseguenza. Serge Lutens

Il profumo si può cambiare, l’odore no. E non c’è profumo che possa innocuizzare un odore che ti è sgradevole, anzi sovente il melange aggrava la situazione. Massimo Fini

Il profumo dà il tocco finale all’eleganza: è un dettaglio che sottolinea finemente il look, un extra invisibile che completa la personalità di un uomo o di una donna. Senza di esso manca qualcosa. Gianni Versace

Nella profumeria l’artista perfeziona l’opera grezza della natura, sfaccetta l’odore, lo monta come il gioielliere affina l’acqua di una pietra e la pone in valore. Joris Karl Huysmans

L’odore è una parola, il profumo è letteratura. Jean-Claude Ellena

Siate come una rosa, parlate mediante il vostro profumo. Sai Baba

Coloro che non hanno mai provato la magia di un campo di gigli e di rose all’alba, possono sapere che cosa è un profumo? Jean-Paul Guerlain

Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente, non c’è modo di opporvisi. Patrick Süskind

Di tutti i sensi, l’odorato è quello che mi colpisce di più. Come fanno i nostri nervi a farsi sfumature, interpreti sottili e sublimi, di ciò che non si vede, non si intende, non si scrive con le parole? L’odore è come un’anima, immateriale. Marcel Hanoun

Le parti dov’è più odore sono quelle dove si raccoglie più anima. L’occhio, che è senza odore, è specchio, non anima. Aggiungere profumi al corpo è aggiungere anima o fingere di averne, se manca, una. Gli odori troppo forti ci sono diventati sgradevoli, perché l’eccesso d’anima è intollerabile a misura che l’animalità naturale è repressa e frenata dalla civiltà. Guido Ceronetti

Un profumo è un gesto, una sensazione. Un profumo, è la porta aperta sul meraviglioso. Una questione di pelle, di contatto, di emozione. La magia in diretta. Viktor & Rolf

Il profumo è magia. E’ mistero. Ricreiamo l’odore di un fiore. Del legno. Dell’erba. Noi catturiamo l’essenza della vita. La Liquefiamo. Intrappoliamo ricordi. Facciamo sogni. Quello che facciamo è una meraviglia, un’arte, e noi abbiamo la responsabilità di farla bene. MJ Rose

Nulla è più memorabile di un odore. Un profumo può essere inatteso, momentaneo e fuggevole, e tuttavia evocare un’estate della nostra infanzia su un lago di montagna. Un altro, una spiaggia al chiaro di luna. Un altro ancora un pranzo in famiglia con una teglia di arrosto e delle patate dolci durante un pazzo agosto in una città del Midwest. Gli odori esplodono morbidamente nella nostra memoria come mine terrestri cariche nascoste nella massa cespugliosa degli anni. Diane Ackerman

Bisogna esprimere il profumo racchiuso nelle nostre anime! Bisogna essere tutti canto, luce e bontà. Bisogna aprirsi interamente di fronte alla notte nera, per riempirci di rugiada immortale! Federico García Lorca

Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente, e solitamente nascosta, delle cose sia liberata, e il nostro vero io che, talvolta da molto tempo, sembrava morto, anche se non lo era… Marcel Proust

Ogni casa ha il suo odore inconfondibile. Qualcosa che ti eccita e ti spaventa. Come quando torni a casa dalle vacanze e rimani sul ballatoio, con la porta aperta e le valigie a terra. Indeciso se profanare quella strana penombra. Alfredo Accatino

Frasi sul profumo da donna

Le frasi sul profumo da donna ci fanno capire molto su quanto riesca a influenzare l’attrazione. Il profumo della donna è considerato persino un afrodisiaco, soprattutto della donna amata: è un potere che va ben oltre la logica e che molti filosofi, così come maitre parfumeur, hanno cercato di spiegare nel tempo.

Due cose rendono le donne indimenticabili, le loro lacrime e il loro profumo. Sacha Guitry

Molto tempo dopo aver dimenticato cosa indossava una donna, permane il ricordo del suo profumo. Christian Dior

Le donne sono come i fiori: hanno un profumo più intenso poco prima di appassire. Jiří Žáček

Quando cresci, e diventi signorina, mamme e amiche cercano d’insegnarti che occorre sempre indossare qualche buon odore, che sia deodorante, profumo, acqua di colonia, due gocce di Chanel. Per un po’ ci ho provato, ma la repulsione è stata più forte del desiderio di «femminilità». […] coprono il mio buon odore dopo la doccia, mi danno l’impressione di sporco, non di pulito… A me piace sentire il vero profumo della pelle, quello autentico, diverso per ciascuno di noi: l’odore di una pelle pulita in maniera naturale. Tessa Gelisio

Nessuna eleganza è possibile senza profumo. Coco Chanel

Il profumo di una donna, è il suo segreto. Svelarlo, significa svestirsi davanti al primo venuto. Louis Aragon

Una donna dovrebbe indossare il proprio profumo ovunque le piacerebbe essere baciata. Coco Chanel

Si deve “sentire” una donna ancor prima di vederla. Quando si apre una porta, una folata della sua immagine si diffonde nelle mie narici e, se non la conosco, la immagino, se la conosco, si tratta di un piacevole preludio. Marcel Rochas

“Signore, un uomo non ricorderà mai la vostra borsa, ma ricorderà sempre il vostro profumo”. Olivier Creed

Non ci sono donne a cui non piace il profumo, ci sono solo donne che non hanno ancora trovato il loro. Marilyn Monroe

Una donna senza profumo è una donna senza futuro.

[Une femme sans parfum est une femme sans avenir]. Coco Chanel

[Une femme sans parfum est une femme sans avenir]. Coco Chanel Seducente, ma non seduttrice, una donna mette un profumo per rivelare la propria personalità. Paco Rabanne

Lei ha un profumo diverso, di quelli che ti salgono dal naso alla mente, e poi dalla mente ti portano nel mondo della luna, delle ombre e del peccato. Fabrizio Caramagna

La donna manda buon profumo quando non ne manda nessuno. Tito Maccio Plauto

Noi profumiamo del profumo dell’eternità, ma non abbiamo l’olfatto per sentirlo. Abdelmajid Benjelloun

Frasi sul profumo da uomo

L’odore di una persona è perfettamente riconoscibile: le frasi sul profumo da uomo ci spiegano i motivi. Se il profumo della donna è da sempre legato all’attrazione, il profumo dell’uomo, invece, è antico, arcaico, legato a emozioni profonde e talvolta tenebrose: un po’ misterioso, istintivo. Ma i profumi non sono solo i migliori amici delle donne, perché anche per gli uomini è importante “vestire” la pelle con quello giusto.

Il miglior odore al mondo è quello dell’uomo che ami. Jennifer Aniston

Un uomo saggio sa che il profumo è l’arma più potente nella lotta per l’attenzione femminile. Marcello Mastroianni

Colui che dominava gli odori, dominava il cuore degli uomini. Poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all’orrore, davanti alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi al profumo. Patrick Süskind

Le buone maniere e una buona colonia sono ciò che trasforma un uomo in un gentleman. Tom Ford

Bisogna che fra noi gli uomini non profumino di sostanze odorose, ma di virtù. Clemente Alessandrino

Gli dèi creano gli odori, gli uomini fabbricano i profumi. Jean Giono

Proprio come gli uomini, il profumo non è mai perfetto nell’immediato; devi lasciarti sedurre. Jean Patou

La mano con cui stringeva il flacone emanava un profumo molto delicato, e quando la portava al naso e la fiutava, diventava malinconico, e per un attimo smetteva di camminare e si fermava ad annusare. Nessuno sa com’è buono in realtà questo profumo, pensava. Nessuno sa com’è fatto bene. Gli altri si limitano a subirne l’effetto, anzi non sanno neppure che è un profumo che agisce su di loro e li affascina. Patrick Süskind

I migliori investimenti nella vita di un uomo sono un completo su misura e un profumo costoso. È come comprare la migliore prima impressione. Massimo Ferragamo

Frasi sui profumi e sui ricordi

Si chiama memoria olfattiva, ed è il modo che abbiamo per tornare indietro nel tempo semplicemente… respirando. L’influenza dei profumi sulla memoria è sempre stata una materia di studio affascinante, soprattutto per la neuroscienza. Del resto, avete mai notato che basta un odore per stimolare in noi ricordi talvolta così potenti da lasciarci attoniti, quasi, senza fiato? Ecco perché le frasi sui profumi e sui ricordi ci emozionano tanto.

Il profumo di una donna è nel tempo, un ricordo più struggente di una sua fotografia. Guy De Maupassant

I profumi sono dei potenti maghi che possono trasportarvi attraverso gli anni che avete vissuto. Helen Keller

Il profumo è la chiave dei nostri ricordi. Kate Lord Brown

Non c’è niente di più bello che essere ricordati per un profumo. Roja Dove

I profumi possono essere molto di più che semplici e piacevoli accessori. “I profumi sono gli alimenti che risvegliano lo spirito”, come dice il Corano. Michael Edwards

Il profumo è l’arte di far parlare la memoria. Francis Kurkdjian

Basta sfiorare il filo teso di un profumo che i ricordi risuonano immediatamente. Diane Ackerman

Così ogni cosa ha la sua parte di respiro e di odori. Empedocle

Le case dei vecchi hanno un odore particolare. Niente di poco pulito, voglio dire, soltanto che spesso si sente l’odore dei ricordi, di porte rimaste chiuse per molto tempo, una sorta d’intimità pesante e nostalgica, che può risultare soffocante e opprimente. Jonathan Coe

Frasi sul profumo e sull’amore

Proprio come per i ricordi, il profumo è legato all’amore, all’attrazione che proviamo per una persona. Non possiamo farci molto, perché parliamo di qualcosa di potente e istintivo allo stesso tempo, quasi di inspiegabile. Le frasi sul profumo e sull’amore ci parlano delle nostre storie: passate, presenti, future. Ci parlano di amori sospesi nel tempo: il profumo è eterno. Perché è diverso per ciascuno di noi. Proprio come gli amori.