Frasi sui ricordi, le citazioni più belle ed emozionanti da dedicare

Fonte: iStock Le frasi più belle sui ricordi

Ricordi, piccoli stralci di un passato lontano che tornano ad affiorare alla memoria regalandoci un’emozione: quelli più belli sono un tesoro da custodire sempre nel cuore, per rivivere attimi magici anche quando tutto sembra buio. E se portano con sé un pizzico di nostalgia, vale comunque la pena conservarli gelosamente. Su DiLei, abbiamo raccolto le frasi più toccanti sui ricordi, splendide citazioni famose che ti faranno fare un tuffo nel passato.

Riflessioni sui ricordi

Un bigliettino riemerso dalla scatola dei ricordi, un profumo che ci aveva inebriato tanto tempo fa, una canzone indimenticabile: tutto può risvegliare la tua memoria, ed è come tornare indietro nel tempo. Ecco alcune profonde riflessioni sui ricordi, da condividere con chi ami.

Un bel ricordo è come un profumo: lascia in noi una piacevole scia. (Emanuela Breda)

I ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. (John Banville)

Il ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. (Jean Paul)

Solo i ricordi più veri ci trovano, come lettere indirizzate a chi siamo stati. (Simon Van Booy)

Anche i dolori sono, dopo lungo tempo, una gioia, per chi ricorda tutto ciò che ha passato e sopportato. (Omero)

Il ricordo potrebbe benissimo essere una cascata di stelle viste fuori da una finestra al crepuscolo. (Kawai Strong Washburn)

I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia. (Mario Rigoni Stern)

Il tempo si muove in una direzione, i ricordi in un’altra. (William Gibson)

Chi non può e non vuole ricordare il passato è condannato a ripeterlo. (George Santayana)

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. (Gabriel Garcia Marquez)

Cos’è un ricordo? Qualcosa che hai o qualcosa che hai perso per sempre? (Isabel Allende)

La memoria è tesoro e custode di tutte le cose. (Cicerone)

Non c’è nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. (Dante Alighieri)

Frasi sui ricordi indelebili

Ci sono ricordi che sembrano impressi a fuoco nella memoria, anche se sono passati tanti anni e il resto è già sfumato da tempo. Sono quei ricordi indelebili, pronti a fare ritorno quando meno te lo aspetti: ecco le più belle frasi che raccontano questa emozione.

Alcuni ricordi sono indimenticabili, rimangono sempre vividi e commoventi. (Joseph B. Wirthlin)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

Il piacere è il fiore che passa; il ricordo, il profumo duraturo. (Jean de Boufflers)

Creare ricordi è un dono inestimabile. I ricordi dureranno una vita; le cose solo per un breve periodo di tempo. (Alyice Edrich)

La vita porta lacrime, sorrisi e ricordi. Le lacrime si asciugano, i sorrisi svaniscono, ma i ricordi durano per sempre. (Malik Faisal)

Ci saranno sempre ricordi indimenticabili dietro i tuoi addii. (Ujjwal Karmakar)

Alcuni ricordi vivono per sempre, come una cicatrice o come una macchia, non possono essere cancellati. (Radhika Raut)

Conserva tutti i ricordi indimenticabili speciali per le vite a venire. (Mattie Stepanek)

I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume. (Ennio Flaiano)

La vita non può essere vissuta a ritroso. Ma i nostri ricordi compensano rendendo alcuni momenti davvero indimenticabili. (Avijeet Das)

Adoro questi ricordi indimenticabili casuali che mi fanno sorridere, non importa cosa sta succedendo nella mia vita in questo momento. (Meena Chakrabarty)

I bei ricordi non scompaiono mai. Nel peggiore dei casi si addormentano nei sotterranei dell’anima, salvo, poi, risvegliarsi all’improvviso quando sentono il motivo di una vecchia canzone. (Luciano De Crescenzo)

Frasi sul ricordo di una persona

Alcune persone si allontanano, altre se ne vanno troppo presto lasciando un vuoto immenso. Ma il loro ricordo rimarrà per sempre con te, in una frase sussurrata o in un profumo indimenticabile. Ecco gli aforismi più commoventi per ricordare chi non è più accanto a te.

La nostra memoria è un mondo più perfetto rispetto all’universo: restituisce la vita a quelli che non esistono più. (Guy de Maupassant)

Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. (Isabel Allende)

Le sere d’autunno mi ricordano te. I boschi giacciono bui, il giorno si scolora ai bordi dei colli in rosse aureole. (Herman Hesse)

Finché il ricordo di alcuni amati amici vive nel mio cuore, dirò che la vita è bella. (Helen Keller)

Avere ricordi di coloro che hai amato e perso è forse più difficile che non avere ricordi. (Hugh Jackman)

Non puoi descrivere a parole i tuoi migliori amici. Puoi descriverli con i ricordi che hai avuto con loro. (Saurabh Saini)

Il dolore per la tua mancanza è un bellissimo ricordo della gioia di amarti. (Dean Jackson)

Come un profumo rimane nelle pieghe dove è giaciuto, così il pensiero di te, rimanendo profondamente impresso nel mio cervello, non mi lascia: tutte le cose mi lasciano: tu rimani. (Arthur Symons)

Non dimenticare mai I giorni che ho passato con te. Continua ad essere mio amico, e io continuerò ad essere il tuo. (Ludwig van Beethoven)

Tu non sei più qui da tempo. E io ogni tanto vado a vedere chi sei diventata nei miei ricordi. (Fabrizio Caramagna)

Ci sono tre modi di morire. Il primo è quando il corpo cessa di funzionare. Il secondo è quando il corpo viene sepolto dentro la tomba. Il terzo è quel momento, nel futuro, quando il tuo nome viene ricordato per l’ultima volta. (David Eagleman)

Frasi sui ricordi estivi

Dolci, calde estati che regalano emozioni immense: la stagione calda è perfetta per creare ricordi indimenticabili, di lunghe giornate insieme agli amici o di serate trascorse a chiacchierare fino all’alba. Queste splendide frasi celebri ti faranno sentire nuovamente in vacanza.

L’estate passa e ci si ricorda della propria esuberanza. (Yoko Ono)

Tutto sommato è stata un’estate indimenticabile… una di quelle estati che, in una fortunata combinazione di clima incantevole, amici deliziosi e attività splendide, si avvicinano alla perfezione come nient’altro in questo mondo. (Lucy Maud Montgomery)

Le persone fotografano l’estate, nel caso qualcuno pensasse di averla persa, per dimostrare che è esistita davvero. (Ray Davies)

Alcuni dei migliori ricordi sono realizzati con le infradito. (Kellie Elmore)

L’abbronzatura svanirà, ma i ricordi dureranno per sempre.

In estate, creiamo ricordi di avventure calde in modo che quei ricordi possano riscaldare l’inverno gelido. (Debasish Mrdha)

È facile ora dimenticare quanto effervescenti e liberi ci siamo sentiti tutti quell’estate. (Anna Godbersen)

Quando arriva l’inverno, l’estate brilla infinitamente nei nostri cuori. (Mehmet Murat ildan)

I giorni d’estate si trasformano in ricordi che durano per tutta la vita, mentre l’autunno si avvicina e l’inverno si chiude di nuovo intorno a noi, ricordandoci che la vita è fugace, ma l’amore rimarrà sempre.

Bisogna mantenere un po’ di estate, anche in pieno inverno. (Henry David Thoreau)

Frasi sui ricordi e le fotografie

Una foto dimenticata in qualche album che non sfogliavi da tempo, ma che racchiude ricordi meravigliosi: gli scatti più preziosi sono quelli che ti riportano indietro a momenti felici, meglio ancora se ti sorprendono con una didascalia di cui proprio non avevi memoria. Ecco le frasi più romantiche sui ricordi e le fotografie.

Le foto catturano i nostri ricordi in stampa, ma i nostri ricordi sono sempre con noi nelle nostre menti. (Catherine Pulsifer)

Dovresti sempre fare foto, se non con la macchina fotografica con la tua mente. I ricordi che conservi di proposito sono sempre più vividi di quelli catturati per caso. (Isaac Marion)

La fotografia è un modo di sentire, toccare, amare. Ciò che hai catturato nel film viene catturato per sempre. Ricorda le piccole cose, molto tempo dopo aver dimenticato tutto. (Aaron Siskind)

Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa. (Silvana Stremiz)

Non ho memoria, ecco perché scatto foto. (Gilles Peress)

Ho fatto delle foto. Ho fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per non smettere di guardare. (Daniel Pennac)

La fotografia rende presente un evento passato. (Roland Barthes)

Vecchie fotografie: scattiamo foto con le persone in modo che possano ricordarsi di noi e lasciamo ricordi alle spalle in modo che non ci dimentichino. (Robert Macias Drake)

La maggior parte delle fotografie interessanti sono quelle che creano ricordi. Anche se non l’hai ancora sperimentato. (Hersson Piratoba)

Ognuno di noi può scattare fotografie: è un piacere, un modo per esprimersi e fissare i ricordi, un modo per esplorare il mondo ed essere creativo. (Steve McCurry)

Ho sempre pensato che se avessi fotografato qualcuno o qualcosa abbastanza, non avrei mai perso quella persona, non avrei mai perso il ricordo, non avrei mai perso il luogo. Ma le immagini mi mostrano quanto ho perso. (Nan Goldin)

Le immagini possono vivere nella memoria. Ecco perché sono importanti. (Jesse Jackson)

Cosa sono i ricordi se non le fotografie della mente? La mente umana non è simile a una macchina fotografica, che salva immagini di tanto in tanto? (Priyanka Naik)

Frasi sui ricordi d’amore

Se un amore finisce, i suoi ricordi ti seguiranno per sempre, anche quando fanno troppo male. D’altronde, fanno parte del tuo passato e sono preziosi anch’essi: in queste frasi, potrai trovare un po’ di consolazione per imparare ad andare avanti.

Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non esistono più da secoli. Così ancora ti riempie e folgora il ricordo di qualcuno che hai amato per poi vederlo andar via. (Khalil Gibran)

L’amore nasce dal ricordo, vive di intelligenza e muore per oblio. (Ramòn Llull)

Forse l’amore è come un luogo di riposo, un riparo dalla tempesta. Esiste per darti conforto, è lì per tenerti al caldo, e in quei momenti difficili in cui sei più solo, il ricordo dell’amore ti porterà a casa. (John Denver)

I ricordi che abbiamo gli uni degli altri, anche nell’amore, non coincidono mai. (Marcel Proust)

Sei andato via, ma i tuoi ricordi sono rimasti. (Avijeet Das)

È facile amare le persone nella memoria; la cosa difficile è amarle quando sono lì davanti a te. (John Updike)

Per una persona dal cuore spezzato, i ricordi sono la parte vitale dell’infelicità. (Munia Khan)

Il tuo ricordo è stata la fiamma che mi ha tenuta in vita, la forza che mi ha aiutato a sopravvivere giorno dopo giorno. (Carlos Ruiz Zafón)

Il profumo della prima pioggia; mi ha sempre ricordato quel primo amore febbrile. (Priya Prithiviraj)

Ci siamo innamorati, nonostante le nostre differenze, e una volta fatto è stato creato qualcosa di raro e bello. Per me, un amore del genere è capitato solo una volta, ed è per questo che ogni minuto che abbiamo passato insieme è impresso nella mia memoria. Non dimenticherò mai un solo istante. (Nicholas Sparks)

L’amore è un patrimonio di ricordi, quelli che restano anche quando il tempo è passato. (Manuela Stefani)

Amare è così breve, e dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

Frasi sui ricordi dell’infanzia

Cosa ricordi della tua infanzia? Le dolci carezze di mamma e papà, l’odore buonissimo che proveniva dalla cucina, i lunghissimi pomeriggi trascorsi giocando insieme ai tuoi amichetti: tutte istantanee meravigliose, che ancora oggi ti accompagnano con un po’ di nostalgia. Scopriamo le frasi più dolci che ti faranno fare un tuffo nel passato.

Ciò che ricordiamo dall’infanzia lo ricordiamo per sempre – fantasmi permanenti, timbrati, inchiostrati, stampati, eternamente in vista. (Cynthia Ozick)

Ricordo i nomi che da bambino davo alle erbe e ai fiori nascosti. Ricordo dove si trova il rospo e a che ora si svegliano d’estate gli uccelli – e l’odore degli alberi e delle stagioni – che aspetto aveva la gente e come camminava; ricordo anche il loro odore. La memoria degli odori è molto tenace. (John Steinbeck)

I ricordi che creiamo con la nostra famiglia sono tutto. (Candace Cameron Bure)

Ciò che si ama durante l’infanzia rimane per sempre nel cuore. (Mary Jo Putney)

I miei ricordi d’infanzia sono davvero i ricordi più belli. (Joseph Jackson K.)

I ricordi felici da bambini diventano tesori nel cuore da tirare fuori nei giorni più duri dell’età adulta. (Charlotte Kasl)

L’infanzia è la migliore di tutte le stagioni della vita, e più a lungo dura con ricordi felici, più forte è la stabilità emotiva nell’età adulta. (Venugopal Acharya)

I ricordi dell’infanzia sono i sogni rimasti con te dopo che ti sei svegliato. (Julian Barnes)

Se porti con te la tua infanzia, non invecchi mai. (Tom Stoppard)

Quando senti le parole ‘magia’ e ‘storia’, probabilmente evocheranno i pensieri delle tue fiabe preferite dell’infanzia. (Tony DiTerlizzi)

I ricordi d’infanzia erano come i bagagli di un aereo: non importa quanto lontano stavi viaggiando o quanto tempo saresti stato fuori, ti erano consentiti solo due bagagli. E se quelle borse potevano contenere alcuni ricordi confusi – una tavola calda con jukebox, essere spinto su un’altalena, il modo in cui ci si sente a essere presi e fatti girare – non sembrava abbastanza per durare un’intera vita. (Jennifer E. Smith)

Cresciamo ma non invecchiamo mai perché siamo legati ai bei ricordi del nostro passato, in particolare della nostra infanzia. Non perdere mai il bambino che è in te. Per me, avere un cuore di bambino è ancora bello. Mi fa sentire viva. (Verliza Gajeles)

Frasi sui ricordi dalle canzoni

Vuoi dedicare una frase bellissima ad una persona speciale, per condividere ricordi indimenticabili trascorsi assieme? Ecco le più toccanti frasi sui ricordi tratte dalle canzoni: impossibile trattenere una lacrimuccia.