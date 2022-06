Frasi per ricordare una persona speciale: le più commoventi e toccanti

Fonte: iStock Photos

Quando a lasciarci è qualcuno di importante il dolore è molto forte: le frasi per ricordare una persona speciale, in questi casi, sono essenziali. Quando chi amiamo – amici oppure parenti – ci lascia prima del tempo, raccontare ciò che si prova è difficile. Se qualcuno ci ha toccato in profondità, lasciandoci qualcosa di importante, è essenziale ricordarlo. Rimarranno infatti per sempre nel cuore il pensiero e il tempo trascorso insieme. DiLei ha raccolto frasi e citazioni per ricordare una persona speciale, da usare in occasione di un anniversario, del funerale oppure delle condoglianze a tutta la famiglia.

Frasi per ricordare genitori defunti: le più commoventi

Perdere qualcuno è doloroso, ma lo è ancora di più quando a morire sono una mamma o un papà. I genitori defunti provocano un grande dolore che è difficile da raccontare. Sarà solamente il tempo, a poco a poco, a sanare le ferite. Con gli anni si andrà avanti, ma quelle persone speciali non si dimenticheranno mai. Onorare i genitori che sono scomparsi è importante per preservare il loro ricordo e riflettere su una perdita importante.

Continuo a pensare a te, papà, anche se fa male. Darei qualsiasi cosa per rivivere quei ricordi di nuovo. Quanto sono fortunato ad avere un padre così speciale che mi manchi così tanto? Per quanto odio non averti in giro, sono felice di sapere che sei in pace.

Papà, sono grato per tutti i ricordi che abbiamo condiviso insieme. Vorrei solo che fossi qui per fare di più. Eri la luce guida della mia vita, e oggi soprattutto mi viene in mente quanto sono stato fortunato ad averti per tutto il tempo. Ti amo fino alla Luna e ritorno. Forse non sarai più con me, ma il mio amore per te non morirà mai. Mi manchi papà. Sarai sempre nel mio cuore… perché lì sei ancora vivo. (Jamie Cirello)

Ho pianto all’infinito quando sei morta, ma lo prometto, non lascerò che le lacrime rovinino i sorrisi che mi hai dato quando eri viva.

Mia madre è come una canzone senza fine nel mio cuore di conforto, felicità ed essere. A volte posso dimenticare le parole ma ricordo sempre la melodia. (Graycie Harmon)

Possa ogni lacrima e ogni ricordo affettuoso essere una nota d’amore che sorge per incontrarti. (Jennifer Williamson)

La sabbia del tempo non laverà mai via l’amore che ho per te, mamma. Il tuo dolce ricordo rimarrà per sempre nel mio cuore. Le madri non muoiono mai per davvero, tengono semplicemente la casa in alto nel cielo, lucidano il sole di giorno e illuminano le stelle che brillano di notte e nella casa celeste aspettano di dare il benvenuto a coloro che amano.

Profondamente, lo so, quell’amore trionfa sulla morte. Mio padre continua ad essere amato e quindi rimane al mio fianco. (Jennifer Williamson)

Quando ero piccolo mi sono vantato di mio padre vigile del fuoco: mio padre sarebbe andato in paradiso, perché se fosse andato all’inferno avrebbe spento tutti i fuochi (Jodi Picoult)

Mio padre era il mio migliore amico e il più grande modello di ruolo. Era un papà, un allenatore, un mentore, un soldato, un marito e un amico straordinari. (Tiger Woods)

La mamma tiene le mani dei propri figli per un po’, ma i loro cuori per sempre.

Non ho mai veramente imparato quali fossero le parole “Mi manchi” fino a quando non ho preso la mano di mia madre e non c’era.

Non importa che età. Avrò sempre bisogno di te, mamma.

Papà, ovunque tu sia, te ne sei andato ma non sarai mai dimenticato. (Conrad Hall)

La perdita di mio padre è stato l’evento più traumatico della mia vita – non posso dimenticare il dolore. (Frank Lowy)

Non è carne e sangue ma il cuore che ci rende padri e figli. (Johann Friedrich Von Schiller)

Papà, la tua mano guida sulla mia spalla rimarrà con me per sempre.

La perdita di mio padre pungerà sempre. Ma ora, tutto ciò che faccio è in suo onore e celebra la sua vita. (Adrienne C. Moore)

Non esiste una data di scadenza sull’amore tra un padre e un figlio. (Jennifer Williamson)

Questo è il prezzo che paghi per avere un grande padre. Ottieni lo stupore, la gioia, i momenti teneri – e alla fine ottieni anche le lacrime.

(Harlan Coben) Non importa quanti anni abbiamo, abbiamo ancora bisogno dei nostri padri e ci chiediamo come riusciremo a sopravvivere senza di loro. (Jennifer Williamson)

Quando mio padre non aveva la mia mano, aveva la mia schiena. (Linda Poindexter)

Ora so perché mi hai sempre detto di essere forte. Sapevi che un giorno avrei avuto bisogno della forza per sopportare la tua perdita.

Se arriva mai un giorno in cui non possiamo stare insieme, tienimi nel tuo cuore. Starò lì per sempre. (Winnie the Pooh)

Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e lascia che lo guardi mentre lo fa. (Clarence Budington Kelland)

L’abbraccio di una mamma dura molto tempo dopo che lei ti ha lasciato andare.

Il mondo cambia di anno in anno, le nostre vite di giorno in giorno, ma l’amore e il ricordo di te, non passeranno mai.

Nessuna figlia e madre dovrebbero mai vivere separate, indipendentemente dalla distanza tra loro. (Christie Watson)

L’amore di una madre è sempre con i suoi figli. Perdere una madre è uno dei dolori più profondi che un cuore possa conoscere. Ma la sua bontà, la sua cura e la sua saggezza vivono come un’eredità d’amore che sarà sempre con te.

Le poesie per celebrare l’anniversario della morte di una persona cara

L’anniversario della morte di una persona cara è il momento in cui, tutti coloro che lo amavano, si riuniscono per poterlo ricordare. Esistono moltissime poesie che parlano dell’amore per qualcuno, della perdita e del senso di mancanza. Tanti autori, con le loro parole stupende, hanno dato voce a chi ha perso qualcuno e vorrebbe ricordarlo nell’anniversario della morte, da Alda Merini sino a Emily Dickinson.

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio.

(Fernando Pessoa)

Chi è amato non conosce morte,

perché l’amore è immortalità,

o meglio, è sostanza divina.

Chi ama non conosce morte,

perché l’amore fa rinascere la vita

nella divinità.

(Emily Dickinson)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.

(Cesare Pavese)

La morte non è

una luce che si spegne.

È mettere fuori la lampada

perché è arrivata l’alba.

(Rabindranath Tagore)

Se durassimo in eterno

tutto cambierebbe,

dato che siamo mortali

molto rimane come prima.

(Bertolt Brecht)

Se la morte fosse un vivere quieto,

un bel lasciarsi andare,

un’acqua purissima e delicata

o deliberazione di un ventre,

io mi sarei già uccisa.

Ma poiché la morte è muraglia,

dolore, ostinazione violenta,

io magicamente resisto.

Che tu mi copra di insulti,

di pedate, di baci, di abbandoni,

che tu mi lasci e poi ritorni senza un perché

o senza variare di senso

nel largo delle mie ginocchia,

a me non importa perché tu mi fai vivere,

perché mi ripari da quel gorgo

di inaudita dolcezza,

da quel miele tumefatto e impreciso

che è la morte di ogni poeta.

(Alda Merini)

Credo che nessuno muoia

credo che l’anima in realtà

divenga un’ombra

e al culmine del suo vagare

si adagi ai piedi

d’un fiore non visto.

Quei fiori gialli

di cui son piene

le campagne

quando fai ritorno a casa

e vorresti che lei

esistesse.

(Carlo Bramanti)

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.

(Henry Scott Holland)

Mi manchi: le migliori frasi in ricordo di una persona cara

Quando ti manca una persona speciale non è facile esprimerlo a parole. Il tempo passa, ma il pensiero di chi amavi resta. Per questo vorresti raccontare ciò che senti e, magari, condividerlo. Un aiuto arriva da frasi e citazioni che si possono leggere durante una celebrazione speciale oppure scrivere su biglietti da legare a un palloncino per lasciarlo andare nel vento.