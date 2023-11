Chiara Ferragni ha presentato ai followers il suo travestimento per Halloween. Le critiche, però, non sono mancate

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha fatto del far parlare di sé un vero e proprio lavoro. L’imprenditrice digitale ha un’inarrivabile seguito sui social e utilizza questo mezzo per promuovere dei brand, ma anche per condividere coi suoi followers degli episodi della sua vita quotidiana. L’influencer, infatti, posta spesso degli scatti con i figli e con il marito Fedez divertenti o molto teneri.

Di recente, però, un post dell’influencer ha scatenato l’ira degli haters. Si trattava di un video condiviso in occasione della festa di Halloween, che non è stato apprezzato da molti.

Chiara Ferragni, l’imitazione di Sharon Stone per Halloween, il video

Chiara Ferragni condivide molti momenti della sua vita con i suoi followers. L’influencer ha raccontato con dei teneri scatti il primo giorno di scuola dei figli. Ma gli utenti di Instagram hanno potuto assistere anche al ritorno a casa di Fedez, dopo il suo recente periodo di ricovero ospedaliero.

Anche in occasione della festa di Halloween Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di condividere i loro travestimenti. Il rapper ha scelto d’interpretare Rose nell’iconica scena di Titanic, con tanto di zattera e di Leonardo di Caprio fake. La moglie del rapper, invece, ha optato per un altro film molto popolare. L’influencer si è trasformata, infatti, in Sharon Stone e ha condiviso su Instagram un post che metteva a paragone le sue foto con quelle dell’amata attrice sul set della pellicola Basic Instinct.

Oltre agli scatti in costume, Chiara Ferragni ha postato anche un video, in cui interpreta la famosa scena dell’accavallamento delle gambe, che ha fatto sognare gli spettatori del film. Il filmato, con tanto di bollino obliterante ha ricevuto, però, numerose critiche dal mondo del web.

Le critiche feroci sotto il video seducente di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso di trasformarsi in Sharon Stone in occasione della festa di Halloween 2023. La moglie di Fedez ha voluto presentare al mondo dei social il suo costume con due diversi post condivisi sul suo account Instagram ufficiale. L’imprenditrice digitale ha postato delle foto e un video, che ha scatenato l’ira degli haters.

Infatti, sotto il filmato seducente dell’influencer si possono leggere numerose critiche. Molti utenti non hanno apprezzato il paragone con un mostro sacro del cinema come Sharon Stone e con la sua elegante seduzione nella più iconica scena di Basic Instinct: “Quando provi ad imitare una splendida Sharon Stone nella memorabile scena di Basic Istinct e ti viene no male… peggio di male” e ancora: “Sharon Stone è inimitabile, iniziando dallo sguardo!”. Altri hanno trovato il video dell’influencer nostrana piuttosto volgare: “Sharone Stone aveva un altro stile e non era così evidente (lei era vedo e non vedo) elegante e raffinata… Tu non ti avvicini nemmeno.. Troppo esplicita e volgare” e “Non hai neanche un grammo della sensualità di Sharon Stone”.

Alcuni ammiratori dell’imprenditrice digitale, invece, hanno apprezzato la sua scelta e l’hanno spinta a continuare a fregarsene delle tante critiche rìcevute: “Brava Chiara, provoca i decerebrati moralisti presenti sui social che ci divertiamo a capire chi bloccare” e “Idea Genialeeee”.