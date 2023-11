Fonte: IPA Calzino bianco e mocassino, Chiara Ferragni anticipa il (discutibile) trend d’autunno

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un nuovo periodo felice, dopo lo spavento per il ricovero d’urgenza subito di recente dal rapper. La coppia d’oro dei social sta anche vivendo il trasloco nella nuova casa milanese, dopo aver acquistato anche una villa sulla riva del Lago di Como. L’influencer ha raccontato le emozioni di questo periodo positivo con diversi post condivisi sul suo account Instagram ufficiale. L’ultimo contenuto social della moglie di Fedez, in particolare, raccoglieva le foto più importanti dell’ultima settimana. Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti del web.

Chiara Ferragni, infatti, si è mostrata su Instagram senza trucco. Il post ha ricevuto moltissimi commenti.

Chiara Ferragni scatena molte critiche con una foto no make-up

Chiara Ferragni ha recentemente attirato l’attenzione dei suoi ammiratori e dei suoi detrattori con un post seducente. L’influencer ha deciso di mascherarsi da Sharon Stone, in occasione della festa di Halloween, impersonando l’iconica scena del film Basic Instinct. La performance della moglie di Fedez, però, non ha convinto molto alcuni utenti del web che hanno criticato il post.

Anche di recente, Chiara Ferragni ha dovuto subire delle nuove critiche negative, dopo aver deciso di postare una sua foto no make-up. L’imprenditrice digitale, infatti, ha postato una galleria di diverse foto sulla sua ultima settimana: “La settimana passata”. I primi scatti della collezione vedono come protagonista il nuovo cane della coppia, in seguito l’influencer ha postato degli scatti teneri dei suoi figli Leone e Vittoria.

Tra le diverse foto, Chiara Ferragni ha inserito anche uno scatto senza trucco, che ha raccolto diverse critiche. Gli haters hanno voluto sottolineare la differenza fisica dell’influencer con e senza make-up: “Certo che il trucco fa molto”, “Che obbrobrio senza trucco” e ancora “Struccata sei normale anche tu, anzi, direi anche un po’ rovinatina”.

Chiara Ferragni, il coraggio di mostrarsi al naturale

Chiara Ferragni è spesso al centro di molte polemiche. Gli haters dell’influencer non hanno perso l’occasione di criticarla anche per aver postato una foto senza trucco. Molti altri utenti del web, invece, hanno voluto esaltare la bellezza dell’imprenditrice digitale, anche al naturale: “Bellissima anche senza trucco”.

Alcuni sostenitori di Chiara Ferragni si sono congratulati con lei per il coraggio di mostrarsi così com’è e per riuscire a passare sopra a tutte le critiche ricevute: “Dovresti postare più spesso foto senza trucco, ci fai sentire umane”, “Ti accetti completamente, a livello comportamentale e fisico. Potresti rimediare ai “difettucci” , essere più “fine”? Certo. Ma non lo fai perché ti sta bene chi sei e non lo cambi per nessuno. E solo ed esclusivamente per questo, sei da ammirare. E credo da sempre che dovremmo farlo tutti!” e ancora “Ti ammiro per la foto senza trucco, mostrarsi per come si è veramente, non è da tutti”.

Chiara Ferragni ha voluto mostrare la sua bellezza naturale anche con una galleria di foto dal sapore amarcord. L’influencer, infatti, ha postato le foto del suo vecchio composit da modella: “Ho ritrovato le mie vecchie foto da modella di quando avevo solo 16 anni”. Negli scatti l’imprenditrice digitale era solo un’adolescente e la sua bellezza era già quella di adesso.