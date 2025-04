Valeria Marini, perché ha litigato con la mamma Gianna Orrù: tutta la verità

Fonte: IPA Valeria Marini

Ricordiamo tutti cosa è successo nella puntata di Domenica In del 13 aprile: Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, è stata ospite da Mara Venier per parlare della truffa che ha subito. Tuttavia, oltre a lei, anche la Marini è stata invitata nel programma: una “sorpresa” che non è piaciuta molto alla mamma Gianna, arrivando persino a minacciare di abbandonare lo studio. Poi, dopo l’intervento di Mara Venier, che ha fatto di tutto per far riappacificare mamma e figlia, abbiamo “scoperto” di più: ad oggi, la Orrù non ha sbloccato la figlia sul cellulare, come ha raccontato la Marini stessa in un’intervista.

Valeria Marini parla della lite con la mamma Gianna Orrù

Una situazione “gelida”, così è stato definito l’incontro televisivo tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù nello studio di Domenica In: un tentativo di riappacificamento orchestrato dalla conduttrice, Mara Venier, che ha provato in tutti i modi a placare le tensioni. In un’intervista al Corriere della Sera, la Marini ha spiegato di non essere stata sbloccata dalla mamma sul cellulare e che, almeno per il momento, la Orrù non ha ancora ripreso le comunicazioni con gli altri figli, ovvero Claudia e Fabio.

“Sono stata felice di vederla e di accertarmi con i miei occhi che stava bene ed era in salute, questa è la cosa più importante”, ha replicato la Marini, confermando ancora una volta la bravura di Mara Venier. “Mara è stata bravissima, anche perché ha fatto ridere mamma, che ha avuto la sua ribalta. Le sarò sempre grata per il tentativo”.

Il motivo della lite

“Il vero inizio è stato con la truffa dei bitcoin, per la quale la sentenza è attesa a novembre. Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro”, ha spiegato la Marini, rivelando di essere sempre stata vicina alla mamma e di aver agito secondo coscienza. “In coscienza ho fatto tutto quello che potevo, affidandola anzitutto all’avvocato migliore su piazza, la mia amica Laura Sgrò”. La madre della Marini non avrebbe apprezzato la scelta della figlia di parlare pubblicamente della truffa. “Dopo la truffa ho voluto raccontare insieme con lei la sua storia. Intanto per far capire che poteva capitare a chiunque, ma poi perché pensavo che parlandone avrebbe sentito meno il senso di umiliazione che stava provando”.

Da settembre 2024, il rapporto si è incrinato. “Quando ho provato a cambiare registro e le ho detto, forse troppo duramente, che pure io ero stata truffata ma non avevo reagito litigando con tutti”. Gianna Orrù ha perso quasi 350mila euro dopo essere stata truffata: è stata la Marini, in tribunale, a raccontare il lungo calvario della madre, con una testimonianza del 30 settembre 2024.

La Orrù ha dovuto combattere contro una lunga depressione, durata più di due anni, dopo essere stata ingannata con finti investimenti in Bitcoin. “Mamma ha impegnato i gioielli al monte dei pegni, poi fortunatamente li abbiamo recuperati. Ha vissuto per anni nella speranza che i soldi tornassero indietro”, aveva raccontato la Marini, che oggi non vuole più pensare alle cose belle del passato. “Ma alle cose belle che faremo ancora insieme”.