Valeria Marini torna a parlare della madre dopo la lite: “Mara è stata unica”

È innegabile: non è un momento facile per Valeria Marini, che da tempo cerca di riconciliarsi con la madre dopo che questa è rimasta vittima di una truffa in cui ha perso più di 300mila euro. I rapporti tra madre e figlia sono compromessi, nonostante il tentativo di Mara Venier di farle riconciliare nello studio di Domenica In: la showgirl infatti ha voluto ringraziare pubblicamente la conduttrice per averla aiutata nell’impresa, che ad oggi sembra ancora impossibile.

Valeria Marini, i rapporti con la madre

Il tentativo di far riappacificare Valeria Marini e la madre Gianna Orrù sembra non essere andato a buon fine. Mara Venier ha infatti invitato la madre della showgirl negli studi di Domenica In per ricucire i loro rapporti, interrotti da settembre 2024, senza però riuscire nell’impresa.

Madre e figlia non si parlano dal settembre del 2024, quando Valeria decise di raccontare pubblicamente la truffa di cui era rimasta vittima la sua amata mamma, che è arrivata a perdere quasi 350mila euro. Una scelta che la signora Orrù non ha mai gradito, tanto da spiegare nel salotto di Mara Venier: “Io sono una donna profondamente onesta e seria. Ho avuto un ruolo che ho rispettato sempre, senza sgomitare: sono stata dietro le telecamere, al fianco di mia figlia. Chi mi conosce lo sa. Lei invece ha reso pubbliche mie cose private”.

Le parole di Valeria Marini dopo la lite a Domenica In

L’incontro negli studi di Domenica In non è stato dei più sereni: sebbene le intenzioni della showgirl fossero quelle di riconciliarsi, la madre ha innalzato un muro contro di lei. E ancora oggi Valeria non riesce a darsi pace per la reazione della madre, come ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi.

“Mi ha bloccata sul telefono, non sa neanche come sia riuscita a imparare come si faccia. Perché l’ha fatto? Quale motivo c’è dietro? Non c’è una ragione precisa e ora non voglio neppure tanto indagarla questa ragione imprecisa, perché non voglio che mamma si risenta, che pensi questo o quello”, ha dichiarato.

“Sono grata di averla potuta vedere domenica, di averla trovata in perfetta forma, tosta, forte e simpatica come è lei. Vede, non potendo parlare con lei, non avendo contatti, trovarla così, ecco, questo mi ha rincuorata. E allora sono stata nel mio, zitta rispetto alle critiche. Mi va bene così, conta averla vista anche felice di fare una bella intervista con Mara, che davvero ci ha saputo fare”.

Poi la soubrette ha voluto dedicare un pensiero all’amica conduttrice, che ha provato a far riconciliare, anche se senza successo, madre e figlia. “Mara Venier è stata unica. Vi svelo una cosa. Ci siamo incrociate spesso, come può immaginare, per Ne vedremo delle belle. E lì mi ha visto tanto dispiaciuta, mi ha visto preoccupata, era la giurata del programma di Carlo Conti. Anche dietro le quinte lei mi vedeva sempre giù di morale, anche perché il contesto mica era tanto divertente”.

Adesso la speranza è che le cose cambino presto: Laura Sgrò, che sta seguendo l’iter giudiziario di Gianna Orrù dal primo giorno ha fatto sapere: “A metà novembre finalmente ci sarà la sentenza, il che potrebbe aprire una distensione fra Gianna e Valeria. Per me loro due, ben prima che clienti, sono persone care, carissime. Si vogliono anche troppo bene, sono simbiotiche”.