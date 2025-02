Shiloh Jolie, identica a mamma Angelina, ma non chiamatela “raccomandata”

Le trasformazioni di Shiloh, oggi bella come mamma Angelina

Shiloh Jolie (ex Pitt): non poteva che essere meravigliosa la figlia di due divinità quali Angelina Jolie e Brad Pitt. Primogenita della coppia, cui sono seguiti i gemelli Knox e Vivienne prima che il matrimonio finisse – male – , Shiloh non appena ha compiuto 18 anni ha legalmente abbandonato il cognome del padre. Scelta dettata dai trascorsi famigliari, presa di posizione netta per la mamma, e anche per sganciarsi da cognomi e parentele ingombranti, che lei non vuole assolutamente condizionino il suo futuro. Perché Shiloh è una promessa della dance, i video delle sue coreografie sono diventati virali sul web, ma guai a chiamarla “nepo baby” (etichetta che a Hollywood e dintorni accomuna i “figli famosi” entrati spesso nello show biz più per familiarità che per meritocrazia).

L’anno scorso, il suo coreografo di lunga data, Keelan Carter, ha rivelato a DailyMail.com che l’adolescente non potrebbe essere più lontana dallo stereotipo delle “nepo baby” di Hollywood: “Shiloh è una ballerina di eccezionale talento, che dimostra dedizione e duro lavoro. Ma soprattutto, è una persona sincera e schietta che non usa mai il suo status di celebrità a proprio vantaggio”.

Shiloh è membro del Millennium Dance Complex da anni ed è finita più volte virale sul web proprio grazie alla sue complesse coreografie.

Proprio in questi giorni, Shiloh è stata fotografata, capelli ancora bagnati dalla doccia e look informale, mentre usciva dalla palestra dopo un allenamento. Ed è inevitabile, vedendo le foto, non stupirsi per l’incredibile somiglianza con mamma Angelina Jolie.

Fonte: Getty Images

Stessi tratti delicati, stesso nasino disegnato, stesse labbra carnose. Shiloh è meravigliosa, ma come per la scelta del nome, non ha mai fatto sfoggio o esibizione della propria bellezza.

Fonte: Getty Images

In passato si faceva chiamare John, portava i capelli cortissimi e si vestiva da maschio, facendo intendere una scelta di identità ben precisa. Poi ha spiazzato tutti presentandosi ad alcune premiere in mise decisamente femminili. Non è mai scontata Shiloh, come sua mamma in gioventù sperimenta e cambia vesti e pelle, odiando etichette e sempificazioni. La somiglianza con Angie, probabilmente, non è solo fisica.