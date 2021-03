Angelina Jolie contro Brad Pitt, il figlio Maddox chiamato a testimoniare

editato in: da

Continua la battaglia di Angelina Jolie contro Brad Pitt e questa volta in tribunale potrebbe arrivare anche il figlio Maddox, chiamato a testimoniare. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dai tabloid americani, l’attrice avrebbe depositato alcuni documenti che proverebbero l’atteggiamento violento del divo nei confronti dei figli e della moglie.

Accuse gravissime, che Angelina avrebbe deciso di supportare salendo lei stessa sul banco dei testimoni e chiedendo anche ai figli di raccontare quanto accaduto. I riflettori ora sono puntati su Maddox, il figlio maggiore della coppia che nel 2016 era finito al centro dei gossip per una presunta lite con Pitt. Alcuni testimoni avevano parlato di uno scontro piuttosto violento su un volo diretto in Francia fra Brad e il giovane, intervenuto per difendere la madre. Per quell’episodio Pitt era finito sotto inchiesta, indagato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, in seguito però era stato scagionato dall’FBI.

L’attore non ha mai nascosto di aver avuto un ruolo importante nella fine del suo matrimonio, raccontando la dipendenza dall’alcol e la scelta di disintossicarsi, arrivata dopo il divorzio. “La dipendenza è stata una fuga – aveva confessato dopo la separazione -, volevo estraniarmi da me stesso. Sto cercando di perdonarmi alcune scelte che ho fatto, di cui non sono orgoglioso, ma che posso essermi servite per maturare”.

Nelle prossime settimane dunque Brad e Angelina potrebbero tornare a scontrarsi in tribunale e questa volta il divo di Hollywood dovrà difendersi da accuse piuttosto gravi. Sulla vicenda il pubblico è diviso. C’è chi si chiede cosa si nasconda dietro l’addio fra gli attori e chi invece è convinto che le accuse siano l’ennesimo tentativo della Jolie di ottenere l’affidamento esclusivo dei sei figli della coppia. “Questo è solo un altro caso di Angelina che cambia la narrativa quando le fa comodo – ha confessato una fonte vicina a ET News -. A parte l’unica accusa che ha fatto nel 2016, che è stata indagata e respinta, non ci sono mai stati altri avvenimenti, rapporti da parte della polizia o accuse nei confronti di Pitt”.