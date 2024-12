Angelina Jolie e Brad Pitt: lei sorride a New York, lui “implora” i figli per il suo compleanno

Angelina Jolie incanta a New York con il suo stile unico, mentre Brad Pitt si trova a fronteggiare tensioni familiari, cercando di coinvolgere i figli per il suo compleanno

Fonte: Getty Images Angelina Jolie e Brad Pitt: tensioni familiari

Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a far parlare di sé, protagonisti di vicende personali che intrecciano famiglia, carriera e battaglie legali. Lei, elegante e luminosa, si gode il successo del suo Atelier Jolie a New York, mentre lui, secondo indiscrezioni, sarebbe in cerca di un legame più stretto con i figli per il suo prossimo compleanno.

Angelina Jolie a New York: stile e successo al comando

Angelina Jolie, 49 anni, è stata avvistata a New York mentre lasciava il suo negozio di moda, Atelier Jolie, sorridente e impeccabile come sempre. Con un look minimal chic, indossava un cardigan grigio oversize sopra una camicia bianca, abbinato a pantaloni neri a gamba larga e scarpe con plateau nero. Occhiali da sole e una borsa marrone hanno completato l’ensemble, perfetto per un’apparizione casual ma sofisticata.

Il negozio, che è anche un punto di riferimento per i fan della moda sostenibile, ospita creazioni di designer emergenti, come il nuovo duo L’Enchanteur, premiato al CFDA/Vogue Fashion Fund 2024. Angelina ha condiviso la novità con entusiasmo sui social, invitando il pubblico a visitare lo store e scoprire i pezzi esclusivi. La star ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere il talento giovane e nell’intrecciare creatività e significato nelle sue iniziative.

Tra le curiosità legate al suo stile, ha attirato l’attenzione anche un nuovo tatuaggio sul braccio, che rappresenta un piccolo uccello in volo. Questo dettaglio si aggiunge al suo iconico tatuaggio sul petto con le coordinate di nascita dei suoi sei figli, una testimonianza di quanto la famiglia sia centrale nella sua vita.

Brad Pitt e i figli: il desiderio di un compleanno in famiglia

Dall’altra parte, Brad Pitt, che compirà 61 anni il 18 dicembre, sembra attraversare un momento delicato nei rapporti con i figli. Secondo fonti vicine alla famiglia, l’attore starebbe cercando di trascorrere il suo compleanno con i gemelli Knox e Vivienne, 16 anni, gli unici che sembrano ancora mantenere un rapporto con il padre. Tuttavia, le probabilità di una riunione familiare appaiono incerte.

Brad condivide sei figli con Angelina: Maddox, 23 anni, Pax, 21, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli. Alcuni di loro hanno scelto di distanziarsi dal padre dopo il divorzio, una frattura che si è ulteriormente accentuata negli ultimi anni. Maddox e Pax non hanno contatti con lui, mentre Shiloh avrebbe perfino rimosso il cognome Pitt dal suo profilo ufficiale.

L’attore, che vive con la compagna Ines de Ramon a Los Angeles, potrebbe optare per una fuga romantica con lei nel caso in cui i figli decidessero di non partecipare al suo compleanno. La relazione con Ines, 31 anni, è diventata un punto di stabilità per Brad, ma il desiderio di riconciliazione con i figli resta una priorità.

Un passato che non si dissolve: tra battaglie legali e nuovi inizi

Le tensioni tra Angelina Jolie e Brad Pitt non si limitano alla sfera familiare. La coppia è ancora coinvolta in una disputa legale per il Chateau Miraval, la lussuosa tenuta in Francia che i due condividevano durante il matrimonio. Angelina ha venduto la sua parte della proprietà a un miliardario russo, Yuri Shefler, scatenando una causa da parte di Brad, che sostiene che la vendita sia avvenuta senza il suo consenso, violando un accordo tra le parti.

La battaglia legale non accenna a concludersi, con Angelina che ha chiesto pubblicamente all’ex marito di cessare i conflitti per consentire alla famiglia di guarire. La tenuta, un tempo simbolo della loro unione, è diventata ora il fulcro di una controversia che riflette la complessità delle loro vite post-divorzio.

Nonostante le difficoltà, Angelina continua a brillare. È in lizza per un Oscar con la sua interpretazione in Maria, dove veste i panni dell’indimenticabile soprano Maria Callas.