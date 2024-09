Fonte: IPA Angelina Jolie

Angelina Jolie è Maria Callas. Un ruolo non facile per lei, dato che deve misurarsi con la più grande soprano che il mondo abbia conosciuto, ma – visto il successo della proiezione al Festival di Venezia – di certo ha donato il meglio di se stessa per quest’interpretazione che potrebbe diventare una pietra miliare della sua carriera. Un progetto grande, quindi, che la vede nei panni della leggendaria cantante lirica, in un film diretto dal regista cileno Pablo Larraín, già noto per biopic originali e intensi come Jackie (su Jacqueline Kennedy) e Spencer (su Lady Diana).

Le prime foto di Angelina Jolie in Maria Callas

Le prime immagini ufficiali di Jolie nel ruolo di Callas hanno subito catturato l’attenzione di fan e critici. Angelina Jolie indossa un ampio cappello nero, un cappotto scuro e occhiali da sole oversize, che ricordano lo stile glamour degli anni ’70, decennio in cui Maria Callas ha vissuto la fase finale della sua carriera. Il viso è imperturbabile, quasi distante, e gli occhiali accentuano un’aria di mistero e autorità. L’immagine sembra rappresentare la diva in un momento privato, lontano dai riflettori ma sempre consapevole della sua figura pubblica.

Le foto ufficiali ci mostrano anche i momenti più rappresentativi della sua carriera, in cui non possono mancare le immagini dal palco. Jolie, con i capelli raccolti e un abito lungo, si trova in un ambiente che evoca il mondo dell’opera. La scena è dominata da toni classici e drammatici: sullo sfondo si intravedono figure monumentali, mentre il suo abito richiama i costumi teatrali. L’espressione del viso di Jolie è carica di tensione emotiva, una combinazione di vulnerabilità e forza che ben riflette la dualità della Callas: una donna di immensa potenza vocale e personalità pubblica, ma anche segnata da profondi tormenti personali.

Angelina Jolie e la sfida di interpretare Maria Callas

Per Jolie, interpretare Maria Callas rappresenta una sfida unica. La Callas è stata una delle cantanti liriche più celebrate e influenti del XX secolo, famosa non solo per la sua voce straordinaria ma anche per la sua vita privata tumultuosa. Una delle difficoltà principali per Jolie è stata quella di catturare non solo la presenza scenica della Callas, ma anche il suo lato umano, fragile e spesso segnato dalla solitudine.

Maria Callas era conosciuta per il suo perfezionismo maniacale e per la dedizione totale all’arte, che spesso la portava a scontrarsi con le aspettative del mondo esterno e a vivere relazioni sentimentali tormentate, come quella con Aristotele Onassis, il magnate greco che successivamente sposò Jacqueline Kennedy. Questo aspetto della vita della Callas è stato spesso raccontato come una parabola di grandezza e caduta, di passione e sofferenza, ed è probabile che Larraín abbia voluto esplorare proprio queste dinamiche così intime della vita dell’artista.

Jolie ha già dimostrato di essere un’attrice capace di interpretare figure femminili complesse, come nel caso di Maleficent, dove è riuscita a dare profondità emotiva a un personaggio solitamente visto come una classica antagonista. Tuttavia, Callas rappresenta un altro tipo di sfida: si tratta di un personaggio reale, la cui vita è stata segnata da vere passioni e veri drammi. Inoltre, il pubblico conosce bene l’immagine e il temperamento di Maria Callas, il che aggiunge un ulteriore livello di pressione nell’interpretare una figura tanto venerata quanto controversa.

L’approccio di Pablo Larraín

Il regista Pablo Larraín è noto per il suo stile unico nel trattare figure iconiche. Nei suoi precedenti lavori, ha sempre preferito esplorare l’interiorità dei suoi soggetti, concentrandosi su momenti chiave delle loro vite e catturando l’umanità dietro il mito. In Jackie, ad esempio, ha messo in luce il dolore di Jacqueline Kennedy nei giorni successivi all’assassinio di John F. Kennedy, offrendo un ritratto intimo e crudo della First Lady americana. Con Spencer, ha toccato la crisi interiore di Diana Spencer durante uno specifico periodo della sua vita, esaminando il peso della regalità e della solitudine.

Con Maria Callas, ci si aspetta che Larraín adotti un approccio simile, cercando di catturare non solo la grandiosità della cantante lirica, ma anche le sue debolezze e fragilità. Le prime immagini suggeriscono un film che si concentrerà sull’equilibrio tra la sfera pubblica e privata della Callas nei suoi ultimi giorni, con uno stile visivo ricercato e atmosfere malinconiche.

La somiglianza visiva

Le prime foto di Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas mostrano una straordinaria somiglianza visiva tra l’attrice e la cantante. Grazie all’uso sapiente di costumi, trucco e acconciature, Jolie riesce a incarnare l’eleganza senza tempo della Callas, con un’attenzione particolare ai dettagli del suo aspetto più caratterizzante. I grandi occhiali da sole, l’abbigliamento elegante e lo sguardo enigmatico contribuiscono a creare un ritratto visivo che evoca immediatamente la figura della cantante.

Le prime immagini di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas promettono un film di grande impatto emotivo e visivo. Sotto la guida di Pablo Larraín, questo progetto ha tutte le carte in regola per offrire una narrazione coinvolgente, che esplora le sfumature della vita di una delle più grandi artiste del XX secolo. Il film sarà senza dubbio uno dei più attesi nei prossimi mesi, grazie anche alla combinazione del talento di Jolie e alla visione artistica di Larraín. La pellicola è in sala dal 1° gennaio 2025.