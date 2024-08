Pax Jolie-Pitt preoccupa: “Una serie di incidenti. Angelina sta facendo del suo meglio”

Angelina Jolie è preoccupata per il figlio Pax Jolie-Pitt, che, secondo le indiscrezioni, avrebbe avuto "una serie di incidenti in bici e in auto"

Fonte: Getty Images Angelina Jolie

Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt, è ancora in ospedale dopo l’incidente in bicicletta elettrica. Proprio quanto accaduto è stato l’ultimo di una serie di episodi che hanno suscitato preoccupazioni e timori: Angelina avrebbe chiesto un supporto per aiutare il figlio, poiché sarebbe diventato sempre più “problematico”.

Pax Jolie-Pitt è ancora in ospedale dopo l’incidente

A riferire le condizioni di salute di Pax Jolie-Pitt è Page Six: dopo il terribile incidente avvenuto il 29 luglio 2024 a Los Angeles, rimane ancora sotto osservazione in ospedale. Stando alla dinamica, Pax ha speronato un’auto ferma a un incrocio sulla Los Feliz Boulevard, proprio all’ora di punta, e non indossava il casco. Angelina Jolie è stata al suo fianco per tutta la settimana e non lo ha mai lasciato da solo.

I presenti hanno pensato subito al peggio, riportano i giornali, tanto che hanno temuto per la sua sopravvivenza: era svenuto e in seguito aveva ripreso conoscenza, all’arrivo dei paramedici. In realtà, Pax è stato coinvolto in altri incidenti, sempre con la bici elettrica, e gli amici sono preoccupati per lui. “Sta diventando sconsiderato”, ha rivelato un insider a Page Six. Inoltre, non ha mai indossato il casco di sicurezza.

Secondo un’altra fonte, però, non ha avuto incidenti unicamente con le bici elettriche, ma anche con le auto. “Ha avuto una serie di incidenti d’auto. Pax è un ragazzo problematico e Angelina sta facendo del suo meglio per aiutarlo”. L’11 luglio è stato avvistato in sella alla bici elettrica da più 3mila euro senza casco, ma sembra che non sia per uso stradale stando al rivenditore ufficiale del marchio. Il rapporto della polizia di Los Angeles, tuttavia, non specificato il modello che stava usando quando è avvenuto l’incidente.

Angelina Jolie al fianco di Pax, Brad Pitt lontano dal figlio

Brad Pitt non ha mai parlato con il figlio dopo l’incidente. La situazione della famiglia è estremamente delicata, considerando che dopo la fine del matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati rivelati dettagli inediti sul passato oscuro dell’attore, il suo momento più difficile. Proprio lui si è rifatto una vita al fianco di Ines de Ramon, ex moglie di Paul Wesley, ed è spesso impegnato sui set, quindi ogni tanto vede i figli più piccoli, ovvero i gemelli Vivienne e Knox, ma Maddox ha eliminato Pitt dal suo cognome, e Zahara usa solo il cognome Jolie.

Invece, Shiloh ha presentato la richiesta legale per eliminare Pitt dal suo cognome: l’udienza è stata rinviata a causa di un errore di trascrizione. E non è un mistero che anche Pax non sia un “fan” del papà: in un post su Instagram, in occasione della Festa del Papà, lo ha definito come un “essere umano orribile”. Intanto, Angelina Jolie e Brad Pitt sono ancora in lotta per il Castello Miraval, e sono ambedue attesi al Festival del Cinema di Venezia. “Gli studi hanno fatto in modo che Angie e Brad non saranno lì nello stesso momento. Sarebbe stato davvero imbarazzante”.