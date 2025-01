Brad Pitt e Angelina Jolie, nuovo incidente per il figlio Pax: è il secondo in sei mesi

La scorsa estate Pax Jolie Pitt, adottato nel 2007, è finito in terapia intensiva con una ferita alla testa. La famiglia e gli amici sono molto preoccupati per lui

Fonte: IPA Angelina Jolie con il figlio Pax

Ennesimo spavento per Brad Pitt e Angelina Jolie: il figlio Pax è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il secondo nel giro di sei mesi e ancora una volta con la sua bicicletta BMX. Il ventunenne stava guidando senza mani quando è andato a scontrarsi contro un’auto, provocando un’ammaccatura considerevole sulla portiera del passeggero. Solo sei mesi fa, a causa di uno scontro simile, il ragazzo è finito in terapia intensiva con una ferita alla testa.

Pax Jolie Pitt coinvolto in un altro incidente stradale

Secondo quanto riportato da TMZ, Pax Jolie Pitt stava pedalando sulla sua bicicletta elettrica BMX nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles – la stessa zona in cui ha avuto un incidente lo scorso luglio – quando ha sbattuto contro la fiancata di un’auto, provocando un’ammaccatura importante sulla portiera del passeggero. A quanto pare il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie stava guidando senza mani quando ha svoltato l’angolo ed è andato a sbattere.

In un video diffuso dalla stampa americana si vede il ragazzo che parla con la coppia all’interno della macchina per ispezionare i danni. Per fortuna nessun ferito. Pax ne è uscito illeso a differenza della scorsa estate, quando è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un altro incidente sempre sulla sua bici. In quell’occasione non indossava il casco e ha così riportato una ferita profonda alla testa. È stato necessario il ricovero in terapia intensiva, durato una settimana. E una volta tornato a casa si è dovuto sottoporre ad una lunga riabilitazione.

“La sua famiglia e i suoi amici sono preoccupati per lui – ha detto una fonte a Page Six – sta diventando uno sconsiderato“. Prima dei due incidenti in bici Pax è stato coinvolto in un sinistro con la sua Tesla nel maggio 2024. Accanto a lui, come sempre, la madre Angelina, che è subito corsa in ospedale una volta appreso dei problemi di salute del ragazzo. Anche Brad Pitt si è tenuto costantemente aggiornato sulle condizioni di Pax nonostante non abbia attualmente un rapporto con lui, come del resto tutti gli altri figli avuti dalla Jolie.

Il legame tra Brad Pitt e i suoi figli, in particolare Pax, si è spezzato dopo la separazione con Angelina Jolie. Tra continue battaglie legali, molti dei ragazzi hanno persino rimosso il cognome Pitt dai loro documenti. Nel 2020 Pax ha attaccato pubblicamente l’attore in un messaggio di auguri per la festa del papà, definendolo uno “stronzo di livello mondiale” ed esprimendo profonda insoddisfazione nei suoi confronti.

Fonte: IPA

Il figlio di Brad e Angelina: chi è Pax Jolie Pitt

Pax Jolie Pitt è nato in Vietnam il 29 novembre 2003. È stato abbandonato dalla sua madre biologica – definita come “addicted”, cioè dipendente – due giorni dopo la sua nascita perché aveva dei problemi al fegato. Ha trascorso i suoi primi anni all’orfanotrofio Tam Binh, appena fuori Ho Chi Minh City. Nel 2007 è stato adottato da Angelina Jolie e l’anno successivo anche da Brad Pitt.

In passato ha lavorato a diversi progetti con la sua famosa madre. Ha fatto un cameo nel film Maleficent, ha dato voce al personaggio di Yoo in Kung Fu Panda 3 (dove Angelina ha prestato la voce a Tigre) e insieme al fratello Maddox ha assistito Angelina nei suoi film da regista Per primo hanno ucciso mio padre e Senza sangue. “Lavoriamo bene insieme”, ha assicurato una volta l’artista.