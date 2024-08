Angelina Jolie a pezzi per il figlio Pax: “Ma è stato fortunato”

Fonte: Getty Images Angelina Jolie

Pax Jolie-Pitt ha avuto un brutto incidente qualche giorno fa, mentre girava con la bici elettrica. Il giovane è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. È già uscito dalla terapia intensiva e ora inizia la fase del recupero e della guarigione, ma a quanto rivela una fonte a People Angelina Jolie era davvero scioccata e devastata dall’incidente, che avrebbe potuto rivelarsi mortale, in quanto Pax non indossava il casco.

Pax Jolie-Pitt avrebbe potuto morire: le indiscrezioni della fonte

Il ventenne ha corso un enorme pericolo, ma alla fine per fortuna si sta risolvendo tutto nel migliore dei modi. Anche se il recupero sarà lungo, faticoso e difficoltoso.

“È in una situazione di disagio e avrà bisogno di ulteriori trattamenti. Tuttavia, è stato molto fortunato,” ha rivelato la fonte di People. “Avrebbe potuto andare molto peggio, dato che non indossava il casco”. A quanto pare, Angelina Jolie sarebbe consapevole di questo, al punto da essere molto provata da quel “what if” che le risuonerebbe continuamente in testa. E se Paw fosse morto in quell’incidente a Los Feliz Boulevard? L’attrice continua a porsi questa domanda fatale, ed è determinata a stare vicino al ragazzo per la sua ripresa fisica ma anche mentale.

La fonte anonima ha parlato anche dello stato d’animo di Angelina: “Angie è rimasta scioccata e preoccupata quando ha ricevuto la chiamata riguardante l’incidente”. Per fortuna la star è supportata dal resto della famiglia: gli altri cinque figli – Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli di 16 anni Knox e Vivienne – sono al fianco di Pax e lo stanno aiutando a recuperare le forze.

Fonte: IPA