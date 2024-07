Fonte: Ansa Angelina Jolie

Pax Thien Jolie-Pitt, il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente, uno scontro tra una bici elettrica e un’auto. La notizia è stata condivisa da TMZ, che cita fonti della polizia. Il tutto è avvenuto lunedì sulla Los Feliz Boulevard a Los Angeles, intorno alle 17, quando la strada è molto trafficata: Pax avrebbe riportato un trauma cranico.

Incidente per il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt: come sta Pax

Stando a quanto riportato dalla polizia e TMZ, Pax Jolie-Pitt ha avuto un incidente: ha tamponato contro un’auto ferma all’incrocio mentre si trovava sulla sua bicicletta elettrica. Il figlio adottivo di Angelina Jolie e Brad Pitt è stato soccorso nell’immediato: non indossava il casco al momento dell’incidente e il conducente dell’auto è sceso subito per controllare le sue condizioni. Sono giunti sul posto anche i paramedici e la polizia: alcuni testimoni hanno riferito che Pax lamentava un dolore all’anca e aveva subito una lesione alla testa.

Per le cure, è stato portato d’urgenza in ospedale a Los Angeles: i medici hanno riferito a TMZ che temono una piccola emorragia cerebrale, ma le ultime notizie sulle sue condizioni sono ottime. Pax, infatti, sarebbe stabile e potrebbe tornare a casa nella serata di martedì. Il quarto dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt è spesso stato avvistato a Los Angeles su una bici elettrica, quasi sempre senza casco. Al momento, la Jolie non ha replicato alla richiesta di un commento.

I problemi con il papà Brad

Fonte: Getty Images

Nato il 29 novembre 2003, Pax Jolie-Pitt è stato adottato dall’ex coppia quando aveva 3 anni. Di fatto, è il terzo figlio adottato da Jolie e Pitt dopo Maddox e Zahara, e il quarto figlio arrivato dopo Shiloh Nouvel. I figli più grandi dell’ex coppia che faceva sognare Hollywood (e il mondo intero) non hanno un bel rapporto con il papà Brad, e alcuni hanno scelto di togliere il cognome paterno per mantenere solo quello materno. L’attore sarebbe disperato per l’allontanamento dei figli.

Pax, in particolare, ha spesso parlato di un vero e proprio “odio” nei confronti del padre. Nel 2020, in occasione della Festa del Papà, aveva scritto sui social: “Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, buona festa del papà”. Presumibilmente, le parole sono legate al periodo più buio dell’attore, quando era un alcolista. Molti utenti sui social, a seguito dell’incidente di Pax, hanno invitato l’ex coppia a deporre le armi – la battaglia legale è durata a lungo, tanto che la Jolie si è definita “stanca” – e stare vicini al figlio in ospedale.