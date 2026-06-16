Brad, l’uomo più sexy del pianeta è anche il papà più solo e infelice del mondo

L’attore trascorrerà la festa del papà lontano dai suoi sei figli, che hanno interrotto qualunque rapporto con lui. Angelina ha portato a termine "la più riuscita campagna di alienazione parentale della storia"

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Brad Pitt e Angelina Jolie con i loro figli, quando tutto andava (ancora) bene

Domenica 21 giugno negli Usa è la festa del papà e Brad Pitt, l’uomo più sexy e desiderato del pianeta, la trascorrerà lontano dai suoi sei figli, che negli ultimi anni hanno interrotto i contatti con lui. Anche i gemelli Vivienne e Knox, i più piccoli della nidiata, che a breve compiranno 18 anni, secondo fonti vicine alla famiglia sono prossimi a richiedere, come già hanno fatti i fratelli maggiori, da Pax a Shiloh, Zahara e Maddox, la cancellazione legale del cognome Pitt.

Angelina, secondo un articolo comparso sul Daily Mail ha ottenuto il suo obiettivo: portare tutti dalla sua parte. E negli Usa, dal giorno della separazione dei Brangelina, coppia “divina” di Hollywood, l’opinione pubblica si è divisa tra chi si è schierato con la Jolie, ritenendo il famoso episodio dell’alterco sull’aereo, punto di rottura tra i due, imperdonabile, segno della deriva di Brad, compagno instabile e aggressivo, schiavo dell’alcol – dalla cui dipendenza, ammessa dall’attore, si è disintossicato – e chi lo ha invece perdonato, riconoscendo nel suo percorso una giusta riabilitazione e accusando Angelina di aver chiuso ingiustamente e definitivamente le porte ad un padre desideroso di ricucire i rapporti, negandogli una seconda possibilità. (Curioso il fatto che gran parte dello show biz Hollywoodiano parteggi per Pitt, che ha molti più amici rispetto alla ex, dal carattere ben più chiuso difficile. Angelina sta meno simpatica di Brad e ha molti meno sostenitori tra i colleghi).

Secondo l’articolo di Caroline Graham e Heidi Parker comparso sul Daily Mail, per gli amici e i sostenitori di Brad Pitt, il compleanno dei gemelli segnerà il “punto esclamativo finale di quella che i suoi amici definiscono la più riuscita campagna di alienazione parentale della storia“.

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Si legge nell’articolo: “Pitt, che un tempo descriveva i sei figli avuti con Jolie come “il mio intero mondo”, è stato di fatto completamente escluso dalle loro vite.Non ha alcun contatto con loro, non ha partecipato a nessuna cerimonia di diploma, ha perso recite scolastiche e saggi di danza e trascorrerà la Festa del Papà della prossima domenica come ha fatto negli ultimi anni. Da solo. Inoltre, il Daily Mail ha appreso che, come i fratelli maggiori Maddox, Shiloh, Zahara e Pax, i gemelli presenteranno legalmente richiesta per rimuovere formalmente il cognome Pitt dal loro nome entro pochi giorni dal compimento dei 18 anni”.

Una fonte vicina a Brad ha dichiarato sempre al Daily Mail: “Siamo arrivati al traguardo. Angelina ha vinto. È stato uno sforzo completo e deliberato per alienare totalmente i figli dal padre e l’eliminazione del cognome Pitt è il punto esclamativo finale. Ha portato a termine la più efficace campagna di alienazione parentale mai vista, ma a quale prezzo?”.

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Le analisi del popolo si sprecano: tra chi vede nel comportamento di Angelina una vendetta per il rifiuto che avrebbe incassato da Brad in un tentativo successivo di riavvicinamento – in sostanza, avrebbe preso un due di picche e gliela avrebbe giurata – e chi la difende, sostenendo che dei bambini non dovrebbero mai assistere a violenza verbale a aggressione fisica da parte del padre nei confronti della madre. La realtà è che la verità assoluta non la sapremo mai, solo i diretti interessati la conoscono, e l’atteggiamento dei ragazzi, di chiusura totale nei confronti de papà potrebbe essere davvero dettato da una comprensibile reazione a gravi episodi reiterati nel tempo, come ad una continua pressione psicologica da parte della madre. Di esempi, dell’uno come dell’altro caso, ne è pieno il mondo.

Gli amici di Brad sostengono che lui soffra molto per tutto questo e per quanto abbia ormai realizzato che non c’è soluzione né possibilità di recupero, non ha perso le speranze di poter un giorno riallacciare un dialogo con i suoi figli: le sue porte, dicono, restano aperte per loro.

Quello che colpisce maggiormente è l’ironia della sorte: l’uomo che per decenni è stato il più desiderato del pianeta, è finito con l’essere rifiuato dagli unici esseri di cui avrebbe voluto essere amato: i suoi figli.