Gigi D’Alessio parla delle donne della sua vita: “Non devo chiedere scusa a nessuno”

Fonte: IPA Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è pronto a raccontare la sua storia in un film che presto metterà in scena la sua vita. Ne ha parlato lui stesso in un’intervista al Messaggero, dove ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera e le storie d’amore più importanti, confessando di non avere alcun rimpianto.

Gigi D’Alessio e le donne della sua vita

Un nuovo progetto per Gigi D’Alessio, un film autobiografico che racconterà la sua storia “vera e pulita com’è”: il cantautore napoletano ne ha parlato in un’intervista al Messaggero, in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera.

“Siamo a buon punto”, ha rivelato D’Alessio che ha già firmato un contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà e incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore. Al centro del film il racconto della sua vita fino al 1992, anno in cui è uscito il suo primo album Lasciatemi cantare.

Ma, tra nuove canzoni e un film che presto vedrà la luce, c’è anche spazio per parlare della sua famiglia. Una grande famiglia che lui ha sempre cercato di preservare, nonostante la vita lo abbia messo inevitabilmente di fronte a degli ostacoli. “Dov’è che sbaglia?”, gli hanno chiesto a commento della sua vita sentimentale, in alcuni frangenti turbolenta.

“Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un putt***ere“, ha dichiarato con grande sincerità. Discorso diverso invece per i figli: “Con loro, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”, ha affermato.

Eppure, sebbene le sue relazioni non siano sempre andate come avrebbe voluto, sente di non aver rimpianti: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”, ha aggiunto, precisando anche che oggi, con le madri dei suoi figli, ha un rapporto sereno, dopo momenti certamente non facili.

Gigi D’Alessio, l’amore con Denise Esposito e le nozze

Oggi Gigi D’Alessio è felice al fianco della compagna Denise Esposito che lo ha reso papà, per la quinta volta, del piccolo Francesco. Un amore nato qualche anno fa e vissuto sempre lontano dai riflettori, nonostante la loro storia sia stata molto chiacchierata per la loro differenza d’età – 25 anni – che per loro in realtà non è mai stata un ostacolo.

Pare che la coppia si sia conosciuta durante un concerto a Capri, lasciando crescere il sentimento lontano da gossip e pettegolezzi, sempre più forte e solido. Un amore che poco più di un anno fa ha fatto nascere Francesco, che ha portato una gioia immensa nella vita del cantautore e della sua compagna.

Adesso sembra che manchino solo le nozze, quelle che con Anna Tatangelo non sono mai arrivate, e che potrebbero essere nei progetti della coppia. “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice – ha detto D’Alessio al Messaggero – Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo“.