“Senza terapia non ce l’avrei fatta”: dopo Fedez, anche Anna Tatangelo rivela un passato difficile

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Non ha mai avuto paura di essere sincera e raccontarsi ai fan proprio così com’è. E anche stavolta, Anna Tatangelo si è mostrata senza veli e pudori, raccontando della psicoterapia intrapresa per superare alcuni momenti difficili. Invitando tutti a fare altrettanto, perché prendersi cura della propria mente è importante tanto quanto curare il proprio corpo.

La cantante di Sora si aggiunge così alle celebrities impegnate a normalizzare l’andare in analisi. Il suo appello arriva a pochi giorni di distanza da quello del collega Fedez, che ha rotto un lungo silenzio social rivelando i problemi avuti a causa di un utilizzo non corretto degli psicofarmaci.

“Senza non sarei riuscita a trovare me stessa”: Anna Tatangelo a sostegno della terapia

“Quanto è importante per te la psicoterapia?” ha chiesto un fan durante una sessione di botta risposta iniziata da Anna Tatangelo sul proprio profilo Instagram. Alla domanda, la cantante ha risposto in modo sincero, senza paura di mostrare la sua fragilità: “Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”.

Tatangelo prosegue, sottolineando l’importanza della terapia e invitando i follower a non trascurare il proprio benessere psicofisico: “È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose che magari ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di sé stessi è anche questo”.

La fine di un amore e la mancanza della madre, così Anna Tatangelo ha superato il dolore

Oggi, Anna Tatangelo è una donna realizzata e una madre serena, grazie anche alla boccata di aria fresca portata nella sua vita dal bellissimo Mattia Narducci, il giovane modello con cui la cantante ha da poco intrapreso una relazione romantica. Gli ultimi anni, però, non sono stati semplici per la più famosa delle ragazze di periferia.

A cominciare dalla fine dell’amore con Gigi d’Alessio, dopo quasi quindici anni insieme e la nascita del figlio Andrea, nel 2010. Superare la fine del primo grande amore (Anna era appena maggiorenne quando la storia è iniziata) non è stato facile. E, in seguito, quando la serenità sembrava tornata assieme al nuovo compagno Licio Cori, arriva un’altra batosta: “I nostri stili di vita sono inconciliabili”, e anche lui se ne va.

Si susseguono nel frattempo una serie di gravi lutti, la nonna di Anna Tatangelo muore nel 2018. Nell’autunno del 2022, la perdita più dolorosa, quella della mamma Palmira, seguita a meno di un mese di distanza da quella del nonno. “Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere…senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica”, aveva scritto la cantante.

I vip che non hanno paura di mostrarsi fragili

Le rivelazioni di Anna Tatangelo arrivano pochi giorni dopo lo sfogo di Fedez, che hai follower ha rivelato i problemi avuti a seguito della diagnosi di tumore quando, per sconfiggere la paura, si è affidato a degli psicofarmaci senza però intraprendere il necessario percorso di terapia. E i due cantanti non sono le uniche celebrità che si impegnano a sensibilizzare i fan sull’argomento.

Alcuni, scelgono la musica per trattare l’argomento, così come hanno fatto Ultimo, che di salute mentale ha parlato nell’album Solo, e Marracash, che non ha mai nascosto di soffrire di attacchi di panico: “Ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, la mia missione è diventata scrivere di tutto questo” ha dichiarato in occasione dell’uscita del disco Persona.