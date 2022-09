“È un dolore troppo forte”: le prime parole di Anna Tatangelo dopo la morte della mamma

Ci sono eventi che portano con sé un dolore che lascia senza fiato. Un lutto per la morte di una persona cara è proprio uno di questi e Anna Tatangelo ha dovuto affrontarlo con la perdita della sua mamma, mancata a soli 67 anni. Le sue parole affidate a Instagram sono lo specchio di ciò che sta provando.

Anna Tatangelo, le prime parole per la morte della mamma

Aveva solamente 67 anni Palmira Vinci, la mamma di Anna Tatangelo, che è morta dopo aver combattuto per diverso tempo contro una malattia. Un legame strettissimo quello tra le due, che la cantante e conduttrice ha raccontato in più occasioni. Come per la festa della mamma quando si era lasciata andare a un lungo post in cui aveva condiviso con i follower il loro grande amore: “Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma è davvero difficile perché ogni parola, ogni emozione, ogni grazie sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte ed intensa. Ed eccomi qui… con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, mamma“, si leggeva.

Ora, invece, le parole più difficili: in un post su Instagram Anna Tatangelo ha scritto una piccola frase, ma che racchiude quanto la perdita faccia male: “È un dolore troppo forte…Ciao mamma”, si legge. A chiudere il breve messaggio un cuore. Nello scatto si vede Palmira Vinci sorridente, con il mare a farle da sfondo, una foto che Anna ha voluto condividere con i suoi follower e i tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo che si sono stretti intorno a lei in un abbraccio virtuale.

Anna Tatangelo, da Elisabetta Gregoraci a Luca D’Alessio: i messaggi

Tantissimi i messaggi d’affetto nei confronti di Anna Tatangelo, parole che non possono lenire quel “dolore troppo forte” ma che fanno sentire meno soli.

Sono stati in tanti a voler testimoniare la propria vicinanza alla cantante, non solo i fan, ma anche personaggi e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi Elisabetta Gregoraci che, come la cantante, ha dovuto affrontare lo stesso dolore: “Ti abbraccio forte – ha scritto aggiungendo la emoji di un cuore spezzato – le mamme dovrebbero essere immortali tvb”. Anche Luca D’Alessio, figlio del suo ex Gigi, le ha lasciato parole di supporto: “Condoglianze Anna ti sono tanto vicino”- E poi ancora tanti altri: da Emma Marrone, che da poco ha perso il papà, a Mara Venier.

Molto affetto e supporto per Anna Tatangelo e la sua famiglia in questo momento così doloroso e difficile.

Anna Tatangelo, chi era la mamma Palmira

Palmira Vinci era la mamma di Anna Tatangelo, 67 anni da tempo combatteva contro una malattia. Si è spenta il 29 settembre. Fornaia insieme al marito Dante Tatangelo, di lei la figlia ha parlato in più occasioni non solo social ma anche televisive. A Verissimo si era commossa tantissimo parlando della sua mamma e ricordando quando si era dovuta fare forza “per affrontare in famiglia delle problematiche importanti di salute, però mia mamma ovviamente mi fa sempre sentire figlia e forse anche più piccola di quella che sono perché si preoccupa di tutto in una maniera esagerata: sembra veramente come se io avessi 11 anni invece di mio figlio”. Poi aveva aggiunto: “Però ci sono stati dei momenti in cui ho tirato fuori anche io una grinta per sostenerla e lo facciamo insieme”. Parole ricche di commozione che avevano mostrato l’amore, profondissimo, che le legava.