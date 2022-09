“Papà combatteva contro la leucemia”: il toccante appello di Emma Marrone su Instagram

Era l’uomo della sua vita, colui che l’aveva condotta per mano nel fantastico mondo della musica e le aveva dato bellissime ali per spiccare il volo: Emma Marrone ha perso una delle persone più importanti che aveva al mondo, e il suo addio straziante aveva commosso tutti. Oggi, la cantante ha voluto condividere un toccante messaggio per ricordare papà Rosario, ma anche per fare un appello a tutti i suoi fan.

Emma Marrone, il ricordo di papà Rosario

Artista di grande talento e molto amata dal pubblico, Emma Marrone sta vivendo un momento di grande difficoltà. Solo qualche giorno fa, era arrivata inattesa la notizia della morte di suo padre Rosario, un uomo che tanto ha dato alla sua famiglia e alla città in cui viveva. “Fai buon viaggio, papà. Ti amo e ti amerò per sempre” – aveva scritto la cantante sul suo profilo Instagram, un breve messaggio intriso d’affetto e di grandissimo dolore. Poi, qualche ora dopo, un ringraziamento alle tantissime persone che le sono state accanto in questa che è una delle prove più dure che la vita le ha riservato.

Ora, Emma ha voluto lanciare un appello social: in un toccante video condiviso su Instagram, ha rivelato qual era la battaglia che suo papà stava combattendo, contro la quale purtroppo nulla ha potuto. E ha chiesto aiuto a tutti i suoi fan, per diffondere un messaggio d’amore e di vita. “Il mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia, non smetterò mai di ringraziare tutto lo staff dell’Ospedale di Tricase e del reparto di Ematologia, perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile” ha spiegato l’artista, con una gran sofferenza nello sguardo.

“E a tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo cosa possono fare per me, ecco. Qualcosa da fare c’è. Informatevi su come fare per diventare donatori di midollo, perché questo Paese ne ha tanto bisogno. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco cosa dobbiamo fare tutti. Per noi, per la vita“. Le sue parole commuovono e fanno riflettere: il messaggio che ha voluto condividere, in questi giorni di immenso dolore, è bellissimo e ci apre il cuore verso una nuova speranza.

Emma Marrone, il legame con il padre

Rosario Marrone se n’è andato dopo aver duramente lottato contro una bruttissima malattia, lasciando un vuoto terribile nel cuore dei suoi cari. Emma, che è sempre stata profondamente legata alla sua famiglia, aveva un rapporto speciale con il papà. È stato lui ad avvicinarla al mondo della musica, trasmettendole una passione a cui non aveva mai rinunciato, nonostante il lavoro e gli altri impegni quotidiani. Tanto che, non appena aveva del tempo libero, prendeva la sua chitarra e correva a cantare con il suo gruppo musicale.

Pur lontana dalla sua terra natale per motivi professionali, Emma non ha mai rinunciato a tornare a casa per le vacanze, così da trascorrere giornate preziose con mamma e papà. Questa estate non ha fatto eccezione: la cantante si è concessa un po’ di tempo nel Salento. E lasciando nuovamente la città delle sue origini, ha condiviso tutta la sua sofferenza su Instagram: “Ho pianto tanto stamattina. Non sarò mai capace di recidere fino in fondo il cordone ombelicale che mi lega così tanto alla mia famiglia”.

