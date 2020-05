Claudio, Luca e Andrea: i figli maschi di Gigi D’Alessio

editato in: da

Gigi D’Alessio, oltre ad una strepitosa carriera musicale, può vantare una famiglia allargata davvero straordinaria – nonostante le incomprensioni e le piccole tensioni che possono covare in queste situazioni. Conosciamo meglio i suoi tre figli maschi: Claudio, Luca e Andrea.

Claudio D’Alessio è il primogenito del grande artista partenopeo, nato dal suo matrimonio con Carmela Barbato. Classe 1986, il giovane è cresciuto in un ambiente che avrebbe potuto stimolare in lui una passione per l’arte, ma già in tenera età aveva capito che la sua strada sarebbe stata ben diversa da quella di suo padre. Lungi dal tuffarsi nel mondo della musica, Claudio ha intrapreso una carriera imprenditoriale che più si addiceva ai suoi interessi e alle sue passioni. E così, dopo il diploma, si è impegnato al massimo per dare vita alla propria attività.

Il ragazzo ha mosso i suoi primi passi creando un proprio brand che ha avuto un discreto successo, e dalla cui vendita ha ricavato ciò che gli serviva per iniziare a collaborare con alcuni suoi amici, studenti universitari presso la facoltà di Farmacia. Claudio si è infatti gettato nel mondo del wellness, da vero appassionato di sport e di attività fisica, commerciando prodotti e integratori per atleti. Tuttavia, qualcosa dal papà l’ha ereditata: è un vero talento al pianoforte. Anche il fascino è quello di Gigi, ed è per il suo animo da latin lover che è finito spesso al centro del gossip. Claudio ha avuto relazioni molto chiacchierate con Cristina Buccino e con Nicole Minetti, ma ora pare aver trovato la serenità assieme alla giovane ballerina Giusy Lo Conte.

Luca D’Alessio è il terzogenito di Gigi e Carmela, arrivato 11 anni dopo l’unica figlia femmina del cantante, la giovane Ilaria D’Alessio. Classe 2003, il ragazzo è l’unico ad aver intrapreso la carriera del papà, seppure sia ancora alle prime armi. Il suo debutto risale al 2017, quando Luca ha collaborato con Il Mago in un featuring intitolato Orizzonte. Gigi ha mostrato pubblicamente grande orgoglio per l’esordio di suo figlio, accordandogli il suo pieno supporto in questa avventura. In seguito, il giovane ha pubblicato alcuni suoi singoli come Se t’incontro e Resta.

Andrea D’Alessio, infine, è il più piccolino dell’allegra brigata. È il frutto dell’amore tra Gigi e Anna Tatangelo, unico figlio della cantante di Sora. Nato il 31 marzo 2010, è arrivato quando la sua mamma era ancora molto giovane, ma è stato accolto in famiglia con una gioia immensa. Per diverso tempo i suoi genitori hanno mantenuto il massimo riserbo sul bambino, cercando di non mostrarlo sui social. Ma di recente, Andrea è diventato sempre più presente sul profilo Instagram della Tatangelo.