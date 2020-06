Mara Carfagna incinta a 44 anni racconta la sua gravidanza

editato in: da

Mara Carfagna diventerà presto mamma. L’ex ministro infatti è incinta del primo figlio a 44 anni, frutto del suo amore per Alessandro Ruben. “Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile – ha confessato a Maria Latella su SkyTg24 -, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”.

“Tutti abbiamo vissuto momenti di preoccupazione e di angoscia con la paura di essere contagiati – ha aggiunto la Carfagna -. Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perché volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c’era l’impossibilità di varcare i confini regionali. Un giorno non ce l’ho fatta e l’ho detto facendo una videochiamata. Sono stati i primi a saperlo, purtroppo a distanza. Non abbiamo ancora scelto il nome, ne abbiamo diversi che ci piacciono ma aspettiamo prima di vederla e conoscerla”.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono legati dal 2013. Una love story nata dopo la fine del matrimonio della politica con Marco Mezzaroma. “Fare un figlio è innanzitutto una scelta d’amore – ha svelato -. È il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figli, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternità perché manca un altro presupposto importante che è la solidità economica e la possibilità di fare progetti a lunga scadenza”.

“Questo perché in Italia ci sono tante donne che non lavorano o hanno un lavoro precario e sottopagato, ci sono tante coppie che vanno avanti grazie alle pensioni dei genitori. In queste condizioni è difficile mettere in cantiere dei figli. Su questo – ha aggiunto la Carfagna – si deve intervenire e lo si può fare soprattutto in questa fase con i tanti fondi che arriveranno dall’Europa”.

Ex deputato e avvocato, Ruben è riuscito a regalare il sorriso a Mara dopo un periodo difficile, conquistandola proprio quando non credeva più nell’amore. “Lui è un uomo presente e attento – aveva svelato lei in una rara intervista – che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”.