L’Isola dei Famosi non va in onda stasera giovedì 9 maggio: quando torna

Fonte: IPA Isola dei Famosi 2024, le naufraghe più belle di tutte le edizioni

L’Isola dei Famosi non va in onda giovedì 9 maggio 2024. Ancora un cambio di programmazione per questa edizione del reality condotta da Vladimir Luxuria che, tra massicci abbandoni da parte dei naufraghi e ascolti non proprio all’altezza delle aspettative, continua a subire cambi di programmazione. Il motivo? Stavolta è tutta “colpa” della partita di Europa League in onda su Rai 1.

L’Isola dei Famosi salta il doppio appuntamento del giovedì

Un’edizione certamente “ballerina” quella del 2024, che per la prima volta vede Vladimir Luxuria alla conduzione coadiuvata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. C’è chi ha visto nel cambio di rotta promosso da Pier Silvio Berlusconi un’operazione fallimentare, dati degli ascolti non proprio all’altezza delle aspettative.

Ed è proprio su questi che, ancora una volta, l’Isola gioca la carta del cambio di programmazione. Stavolta è da attribuire alla messa in onda della partita di Europa League Leverkusen-Roma alle 21 su Rai 1 che, se riconfermasse i dati registrati nelle occasioni precedenti, certamente potrebbe dare del filo da torcere al reality di Mediaset.

Al posto dell’Isola dei Famosi va in onda una nuova puntata di Viola come il mare, la fortunata fiction giunta alla seconda stagione che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, al centro del gossip per via di alcune recenti dichiarazioni.

Quando torna in onda l’Isola dei Famosi

Come spifferato dal sito di Davide Maggio, spesso ben informato a proposito di cambi in corsa sui programmi più noti della TV, l’Isola dei Famosi torna in onda con il consueto appuntamento del lunedì il prossimo 13 maggio 2024, ma si tratterebbe dell’ultimo.

Se è vero che a quanto pare non è prevista una chiusura anticipata del reality – anzi, sarebbero in programma gli ingressi di nuovi naufraghi -, d’altro canto la programmazione subirà un cambio che è una vera e propria novità: l’Isola dei Famosi, infatti, rinuncia all’appuntamento del lunedì, serata da anni dedicata proprio ai reality di Canale 5, anticipando alla domenica sera e contestualmente dovrebbe cedere anche il posto del giovedì sera, interrompendo così il doppio appuntamento. Ma è ancora tutto da confermare.

L’opinione di Sonia Bruganelli sul reality

Tornata negli studi Mediaset nelle vesti di opinionista dopo aver ceduto il suo posto al Grande Fratello di Alfonso Signorini alla neo-eletta Cesara Buonamici, Sonia Bruganelli ha espresso il suo giudizio a proposito dell’Isola durante un’intervista a Casa Chi dove, tra l’altro, ha smentito le voci su un presunto flirt con Angelo Madonia, maestro di danza di Ballando con le Stelle.

“Il reality non può essere elegante. Le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno entrante, più o meno attento ai toni, però la realtà non lo è. (…) L’Isola è un reality complicato, c’è difficoltà anche a misurarsi nei modi, perché non c’è uno specchio. Il Grande Fratello è diverso, i ragazzi passavano 23 ore a specchiarsi e nel frattempo si muovevano e vivevano. Qui non c’è nulla, quindi certe volte quando uno è brutto nei modi anche di aggredire l’altro, al GF ti guardi e ti fermi, all’Isola questa possibilità non c’è. Questa secondo me è la forza e questo secondo me va cavalcato. Non dobbiamo avere paura delle persone che diventano meno belle”.