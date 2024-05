Ultimi sforzi per le 4 coppie ancora in gara: Costantino Della Gherardesca conduce "Pechino Express"

Le quattro coppie rimaste in gara si preparano per la finale. Pechino Express giunge così alla semifinale, con la particolare conduzione di Costantino Della Gherardesca, mentre i concorrenti ancora in competizione sono pronti a percorrere i 233 km che li separano dalla tappa conclusiva nella quale si decreterà il vincitore. Ormai la sfida è aperta e nessuno ha intenzione di rimanere indietro: chi saranno i finalisti? Intanto, la puntata del 2 maggio va in onda – come di consueto – su Sky e in streaming su NOW in prima serata, mentre sono attesi i commenti sui social raccolti dall’hashtag ufficiale.

Le anticipazioni della semifinale di Pechino Express

233 chilometri, quelli che separano la città eterna di Kandy dalla culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale: questa la rotta della nona tappa di questo viaggio che si appresta ad arrivare alla giusta conclusione ma che ha riservato grandi emozioni, in un percorso accidentato che i concorrenti hanno affrontato con molto coraggio. Le coppie rimaste in gara sono quattro: Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”.

Non c’è più spazio per i ripensamenti e la semifinale si preannuncia molto agguerrita. I concorrenti, con uno zaino dotato solo dello stretto necessario e un euro nella valuta locale, partono da Kandy mentre al Royal Palace Park, subito dopo, entrano in contatto con i segreti e il fascino della danza tradizionale locale utilizzata per invocare gli spiriti soprannaturali. Tanti i chilometri da percorrere, che le coppie possono usare per allenare la mente, scoprire i rimedi ayurvedici e conoscere la lunga dinastia dei Sovrani fino all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso in cui sono custoditi i resti di antichi palazzi e templi, oltre a essere un prezioso sito archeologico e Patrimonio dell’Umanità.

I concorrenti si addentrano quindi nel Parco Nazionale di Minneriya in cui si osservano decine di specie animali nel corso di un safari senza precedenti capace di metterli davvero uno contro l’altro. Sarà questo lo snodo fondamentale della gara che si avvicina a gran finale in cui solo una coppia vincerà, raggiungendo il Tappeto Rosso che decreta la fine dell’avventuroso viaggio al centro della competizione di Pechino Express. Qui, ad attenderli, ci saranno Costantino Della Gherardesca e Fru, pronti a emettere il verdetto più atteso della stagione e che quest’anno potrebbe addirittura sorprendere.

Quanto e dove va in onda Pechino Express

La semifinale è trasmessa su Sky e sempre in streaming su NOW. La puntata è inoltre sempre disponibile sulle piattaforme e su Sky Go, mentre il penultimo appuntamento è atteso per la prima serata del 2 maggio e qui saranno determinati i vincitori di quest’edizione. Il programma vive sui social attraverso l’hashtag ufficiale dell’adventure game che da anni tiene i telespettatori incollati allo schermo. La forza del format non è persa col tempo, nemmeno col passaggio a Sky: la conduzione fresca e brillante di Costantino Della Gherardesca ha infatti contribuito al successo del programma, che rimane un unicum nella storia della nostra televisione.