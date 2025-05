Dall’hairstyle ai gioielli, come inserire le perle in un look di matrimonio

Fonte: 123RF Sposa con orecchini di perla

Classico intramontabile e sinonimo di eleganza e naturalezza, le perle sono un vero e proprio must di ogni look nuziale. Da sempre preziose alleate di stile delle future spose, nell’ultimo anno sono diventate ancora più popolari: le ricerche su come inglobare queste preziose gemme nel proprio sì sono addirittura triplicate.

Dalle scarpe alle pochette, passando per fermagli per capelli e orecchini, esistono moltissimi modi per inserire le perle in un look nuziale: ecco qualche suggerimento.

Perché inserire le perle in un look di matrimonio

Nell’antichità, le perle erano il gioiello prediletto di reali ed aristocratiche come Cleopatra e Anna Bolena. Venivano per lo più raccolte dai gusci di ostrica sul fondo dell’oceano, il che le rendeva simbolo perfetto di un raro status sociale. Nel 1906, tuttavia, il designer parigino Paul Poiret inventò la perla finta, e poco dopo, Coco Chanel iniziò a incorporare questo dettaglio nelle sue collezioni, rendendolo estremamente popolare.

Anche le spose si sono spesso servite di questo popolare accessorio per impreziosire il proprio look nuziale: una consuetudine che non accenna a diminuire, ma che anzi, sembra destinata ancora a crescere. Lo hanno dimostrato le passerelle dell’ultima New York Bridal Fashion Week, che hanno sancito il trionfo del pearlcore: abiti, veli decorati e persino guanti tempestati di perle sono apparsi in quasi tutte le collezioni.

Proprio in virtù di questa rinnovata popolarità, sempre più spose scelgono di affidarsi a questo prezioso gioiello naturale per il proprio look: le perle si adattano infatti ad ogni stile e tipo di matrimonio, dal più tradizionale al più moderno, e riescono a rendere ancor più luminose le future mogli senza mai risultare eccessive e fuori luogo. A scegliere di farne a meno, potrebbero essere unicamente le spose più superstiziose: in alcune culture, infatti, le perle rappresentano lacrime, e andrebbero indossate solo se ricevute in regalo dalla madre o dalla suocera.

Come inserire le perle in un look nuziale

Le perle possono impreziosire il look nuziale in moltissimi modi: possono rivelarsi un ottimo alleato per l’hairstyle, con fermagli e tiare, ma anche essere indossate come gioielli. Qualunque sia la soluzione adottata, l’importante è che risulti in linea con lo stile della cerimonia e della sposa.

Hairstyle

Le perle possono rivelarsi degli ottimi alleati per un hairstyle nuziale, sposandosi perfettamente sia con sofisticati raccolti che con morbide waves. Tra gli accessori più gettonati ci sono senza dubbio i cerchietti realizzati con sfere madreperlacee, accessori ideali per aggiungere volumi a ricci e capelli ondulati.

Anche il fermaglio a molla anni ‘90 è tornato di moda, e una variante moderna con perle incastonate vi aiuterà a tenere i capelli in ordine e con stile. Se sognate un raccolto dal sapore regale e ricercato, invece, potete affidarvi a degli spilloni.

Amatissime dalle teste coronate di tutta Europa, le tiare sono un’ottima scelta per le future mogli che amano uno stile aristocratico. Ne esistono moltissime in commercio, e non necessariamente dai prezzi esorbitanti. Infine, si può giocare sull’accoppiata perfetta fiocchi e perle: per un semi-raccolto dal sapore romantico, perché non puntare su un accessorio di questo tipo?

I gioielli

Parlando di matrimoni e perle, non si possono non citare i gioielli. Tra i più diffusi ci sono senza dubbio gli orecchini pendenti: popolarissimi sui social, rappresentano l’aggiunta perfetta a qualsiasi look da sposa moderno. Potete abbinarli ad un bracciale con le stesse gemme, aggiungendo un tocco indimenticabile al vostro outfit.

Le fedi con perle d’acqua dolce, sofisticate e minimal, sono invece un’ottima alternativa alle classiche varianti con diamanti, e si adattano ad ogni tipo di look. In alternativa, un anello cockatil con montatura aperta e perle incastonate regalerà al vostro outfit un effetto contemporaneo e originale.

Volete coinvolgere anche le damigelle nella tendenza pearlcore? Delle delicate collanine rappresentano il regalo perfetto, oltre che un prezioso dettaglio di stile.

I dettagli su abiti e accessori

Le perle possono anche essere utilizzate per impreziosire l’abito nuziale. In particolare, bustier e corpetti possono essere abbelliti con motivi decorativi e disegni geometrici, con un risultato di sicuro effetto. Queste preziose gemme possono inoltre seguire il profilo o “cadere” leggermente sul décolleté, rivestendo i bordi di scolli a cuore, a V, a barca o all’americana. E le maniche? Lunghe in tulle o pizzo, o corte a palloncino, si prestano benissimo a decorazioni perlescenti.

Impossibile, infine, non pensare alla parte posteriore dell’abito: i dettagli perlati possono essere posizionati lungo la chiusura, o in file che ricadono sulla schiena scoperta. Cercate qualcosa di ancor più suggestivo? Per un look ispirato alla moda art deco, potete scegliere delle vere e proprie collane di perle che ricadano sulle spalle. Anche i guanti stanno vivendo un vero e proprio ritorno di tendenza, e i dettagli perlati conferiscono loro un aspetto ancor più austero ed elegante. Lunghi fino al polso o al gomito, questi accessori sono un vero e proprio statement per le future spose.

Se avete scelto di non indossare perle sull’abito di nozze, potete aggiungerle in un secondo look per il ricevimento, abbinandole a pizzi e tulle. Ma anche cinturini, bottoni e fiori applicati possono essere rivestiti con dettagli perlacei.

Le scarpe

Un modo sottile per includere le perle nel proprio look nuziale è scegliere calzature con piccoli riflessi opalescenti. Le scarpe sono coperte per la maggior parte del matrimonio e si intravedono solo in alcuni scatti, eppure un dettaglio ricercato di questo tipo potrebbe regalare un tocco di brillantezza: le perle possono impreziosire il cinturino alla caviglia, ma anche la punta o il tacco, per una soluzione ancora più ricercata.

Potete anche sostituire i tacchi durante il ricevimento con un paio di adorabili sandali decorati con perle. Per ballare tutta la notte con stile.

Il velo

Per un ingresso da sogno lungo la navata, non c’è nulla di meglio che puntare su un velo con un delicato bordo perlato. Una soluzione che non passerà assolutamente inosservata, e che vi aiuterà a conquistare tutti i presenti. Se invece avete organizzato una cerimonia dallo stile vintage, dovreste puntare su un velo a rete con dettagli in perla: un modo perfetto per incorniciare ed illuminare il viso.