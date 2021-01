Oggi è un altro giorno, Lorena Bianchetti racconta l’amore con Bernardo

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Si rinnova, come di consueto, l’appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno: dopo una settimana trascorsa a condurre da casa, Serena Bortone è tornata più in forma che mai con le sue splendide interviste, e in questa occasione ha fatto una lunga chiacchierata con Lorena Bianchetti.

La conduttrice si è raccontata a cuore aperto, parlando dei suoi esordi in tv e delle sue passioni più grandi. A partire dall’amore per la danza, che ha sin da quando era una bambina: “È stata una parte importante della mia vita, ti fa sprigionare tutte le emozioni che hai, si buttano fuori tutte le frustrazioni“. Da piccina, i suoi genitori avevano deciso improvvisamente di toglierla dalla scuola di danza, vedendo come questa attività fosse troppo totalizzante per lei. “Avevo 5 o 6 anni, ho iniziato una sorta di sciopero della fame. Mi ero spenta” – ha spiegato Lorena Bianchetti. E così mamma e papà hanno ceduto alla grande passione della loro bambina.

Una passione che, per Lorena, ha significato l’ingresso nel mondo dello spettacolo. Ai microfoni di Serena Bortone, la giornalista ha voluto spendere alcune bellissime parole per Fabrizio Frizzi, pietra miliare lungo il suo percorso. All’epoca, aveva appena fatto il provino per La Corrida con Corrado e per Domenica In, in quella stagione condotto proprio da Frizzi. Ed essendo stata scelta da entrambi, Fabrizio le ha consigliato di andare dalla concorrenza, perché sarebbe stata per lei un’occasione molto più importante per la sua carriera.

In effetti, da quegli anni la strada della Bianchetti è stata sempre in ascesa, ed è diventata tra le conduttrici più amate della televisione italiana. La sua vita perfetta, tra impegni lavorativi e amicizie, si è però infranta contro un piacevole ostacolo: “Non mi sono mai voluta sposare, non era nei miei progetti” – ha raccontato Lorena – “Avevo le mie amiche, il mio lavoro, viaggiavo molto. Poi la figlia della mia insegnante mi ha presentato l’uomo della mia vita“. La conduttrice ha così conosciuto Bernardo De Luca, imprenditore romano, ma non ha avuto alcun colpo di fulmine: “Quando l’ho visto non è scattato nulla. L’amore con lui è nato e cresciuto piano piano”.

Dalla loro relazione – si sono sposati nel 2015, con una bellissima cerimonia in Vaticano – è da poco nata la piccola Estelle, che dal 2019 porta gioia nella loro casa. Proprio ricordando il suo matrimonio, Lorena non ha potuto fare a meno di dedicare un pensiero al padre: “È stato una figura fondamentale, l’ho amato e lo amo moltissimo. La sua morte è qualcosa che probabilmente non si può superare mai. Se n’è andato in modo improvviso, tre giorni dopo le mie nozze”.