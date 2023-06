Paolo Brosio distrutto a “Oggi è un altro giorno” racconta le ultime ore della madre

Fonte: Getty Images Paolo Brosio parla di mamma Anna

Paolo Brosio è tornato nello studio di Oggi è un altro giorno, per raccontare le ultime ore di vita della sua mamma, Anna Brosio, a meno di due mesi dalla sua scomparsa. La donna, che era diventata un volto noto per gli spettatori per le sue tante partecipazioni televisive, ha segnato il cammino del giornalista in maniera profonda, anche con l’avvicinamento alla fede, e Paolo, adesso, sta cercando di rimettere in piedi i pezzi di questa vita vissuta in simbiosi, anche quando erano in parti del mondo diverse.

“Oggi è un altro giorno”, la commozione di Paolo Brosio per la perdita della madre

“Mi si stringe il cuore“. Con queste parole, tra le lacrime, ha esordito Paolo Brosio la sua intervista a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone, che lo ha voluto fortemente di nuovo in studio, il giornalista è entrato stringendo una foto di mamma Anna, scomparsa meno di due mesi fa, il 18 aprile 2023, all’età di 102 anni.

“La perdita di una madre è sempre uno strappo violento, a qualsiasi età avvenga” ha spiegato Brosio, che ha sottolineato l’importanza della donna nella sua vita, specie dopo la perdita del padre per una malattia fulminante. “Sono stato fortunato rispetto a molti altri, ringrazio Dio e la Madonna per aver avuto mia madre così a lungo nella mia vita, per questo è un dolore che non riesco a superare”.

Parole forti, che hanno commosso lo studio, lasciando Eva Grimaldi in lacrime: “Ammiro molto Paolo – ha detto l’attrice – è così forte, io non riesco ancora a vedere dei video con la mia mamma, o a sentire la sua voce. Mi fa ancora molto male”. Serena Bortone ha consolato anche lei, durante un’intervista toccante, diversa dai soliti toni scanzonati del programma.

Paolo Brosio ha poi voluto raccontare le ultime ore di vita di sua madre Anna: “L’ho salutata il giorno prima. Ero in partenza per lavoro, lei dormiva un po’, non la volevo svegliare, ma le ho spiegato che dovevo partire. Quando stavo andando via, però, ho sentito una voce, che mi ha spinto a tornare indietro, a salutarla meglio, e a pregare per lei”. L’indomani, però, quando il giornalista era già arrivato a destinazione, è arrivata la drammatica telefonata: “Volevo vederla per un’ultima volta, ho chiesto ai medici e infermieri di farmi una videochiamata con Whatsapp, non respirava più, e ho visto il momento in cui è spirata”.

Brosio ha spiegato che se non avesse avuto la fede e la preghiera non sarebbe riuscito a superare questo momento: “Sarebbe stato ancora più duro. Era la mia mamma ma anche la mamma di tutti in tv, mi ha salvato tante volte, e grazie a lei ho scoperto la fede, il mio conforto oggi”.

Paolo e Anna Brosio, il rapporto viscerale tra madre e figlio

Paolo Brosio assicura, lui e mamma Anna non hanno mai finto in tv. Gli screzi, i momenti divertenti, le invasioni l’uno della vita dell’altro, erano tutte cose vere: “Noi siamo sempre stati molto spontanei e semplici. Avevamo un rapporto viscerale, ma non quanto crede la gente. Solo negli ultimi anni abbiamo vissuto nello stesso palazzo, per anni sono stato lontano, a Roma, a Milano, all’estero. Il nostro legame c’era, anche quando eravamo lontanissimi”.

Ripensando a quegli anni in cui sua madre lo riprendeva in tv, durante Quelli che il calcio, Paolo ha detto: “Essendo figlio unico era molto presente. Diciamo pure possessiva, ma non in maniera negativa, si preoccupava per me. Mamma aveva una cultura eclettica, sapeva tutto, era molto curiosa, ma anche pesantina. Mi dispiace non averle dato la gioia di una famiglia, ma per questo anni fa ho adottato una ragazzina a distanza, che oggi ha quattordici anni, e sono molto fiero di lei”.