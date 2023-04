Paolo Brosio, addio a mamma Anna: una donna dalla fede incrollabile

Fonte: IPA Paolo Brosio

È morta Anna Marcacci, la mamma di Paolo Brosio. La donna, che aveva compiuto 102 anni lo scorso 7 aprile, si è spenta al “San Camillo” di Forte dei Marmi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del figlio giornalista. È noto, infatti, che i due condividevano un legame speciale, di quelli forti, in grado di bucare lo schermo televisivo e di arrivare dritti al cuore degli spettatori. Anna per un certo periodo di tempo è stato un volto noto in tv grazie alle numerose partecipazioni a Quelli che il calcio e al Maurizio Costanzo Show. Scopriamo di più su di lei e sulla sua incredibile vita.

Anna Brosio: chi era la mamma del famoso giornalista

Ci ha lasciati così, all’età di 102 anni compiuti lo scorso 7 aprile, Anna Marcacci Brosio, mamma del famoso giornalista e personaggio televisivo Paolo Brosio. La donna era ricoverata da qualche giorno alla clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in Toscana. E proprio di questa Regione era originaria: i suoi natali li aveva infatti avuti a Marina di Pisa nel 1921 e nella sua amata terra ha trascorso la maggior parte della vita. Viveva da tempo in Versilia, a Vittoria Apuana, proprio con il figlio Paolo.

Una vita lunga, ricca di sfide e difficoltà, che ha attraversato due guerre mondiali. Proprio le bombe e i rastrellamenti tedeschi la portarono a passare il periodo più pericoloso nel cuore della campagna pisana, a Lari e Cevoli. Lasciò la Toscana solo per amore, passando trent’anni in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio, fra le colline del Monferrato.

È morta Anna, la mamma di Paolo Brosio: le difficoltà dopo il ricovero

Proprio il giornalista Paolo Brosio aveva raccontato qualche giorno fa, turbato, a Oggi è un altro giorno, il momento di difficoltà legato al ricovero della propria mamma: “Non sta bene, è in ospedale – aveva raccontato – Sono un po’ preoccupato ed è quattro giorni che è ricoverata. (…) Abbiamo passato momenti tremendi, pare che adesso stia leggermente meglio.

È uscita dalla terapia intensiva, stasera la riabbraccio”. Problemi di salute, questi ultimi, che si aggiungevano a quelli dell’ultimo ricovero, avvenuto lo scorso 10 ottobre 2022, a causa di un grave scompenso cardiaco al quale era sopravvissuta grazie all’intervento tempestivo del medico di famiglia, dei volontari della Croce Verde e del Pronto Soccorso del Versilia.

Anna Brosio: una donna dalla fede incrollabile

Anna Marcacci Brosio ha compiuto gli anni il 7 aprile, il “giorno della Passione di Gesù, il Venerdì Santo” aveva ricordato il figlio con la voce rotta dall’emozione a Oggi è un altro giorno. L’uomo, conosciuto anche per la sua fede, aveva posto l’accento sulla coincidenza che per lui e la madre aveva assunto un significato tutto particolare.

Anna era infatti una fervente cattolica e aveva dichiarato in un’intervista a Il Tirreno pochi giorni fa in occasione del suo compleanno: “Devo dire grazie alla fede, anche nei momenti più duri non l’ho mai abbandonata. Pregando e stando lontana dagli eccessi, sono riuscita a passare indenne da tante situazioni e a superare anche grandi sofferenze”. Nella stessa occasione aveva ricordato i dolori della guerra e parlato del suo amore, il marito Domenico Ettore, morto agli inizi degli anni 2000: “Lo penso sempre, ora ancora di più, siamo stati insieme più di 50 anni”.