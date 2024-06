La Principessa Anna lascia l’ospedale dopo l’incidente a cavallo

Fonte: Getty Images Principessa Anna

La paura per la principessa Anna sembra essere passata. La figlia di Elisabetta II ha lasciato l’ospedale dopo cinque giorni di ricovero all’ospedale Southmead di Bristol in seguito a un incidente con un cavallo. La principessa ha avuto bisogno di cure immediate dopo essere rimasta ferita nella sua tenuta di Gatcombe Park nel Gloucestershire.

L’incidente a cavallo della principessa Anna

La Principessa Anna, grande amante dei cavalli come sua madre, dopo le dimissioni è già tornata nella sua casa di campagna vicino a Minchinhampton. Sui dettagli dell’incidente c’è ancora grande riservatezza, ma il team dei medici ha dichiarato che le lesioni della principessa potevano essere compatibili con colpi ricevuti dalla testa o dalle zampe di un cavallo.

A quanto è trapelato, la principessa Anna stava camminando nel parco di Gatcombe, all’interno di un’area protetta, quando un cavallo l’avrebbe colpita. Erano presenti il marito e i due figli; sono stati loro a dare l’allarme e richiedere i soccorsi per la principessa. Daily Mail racconta che è stata chiamata un’ambulanza via aerea, ma poi la donna ha viaggiato via terra per raggiungere l’ospedale, dopo essere stata visitata dai medici e paramedici sul posto.

Inizialmente si era creata parecchia preoccupazione intorno all’avvenimento. Qualcuno diceva che le condizioni di Anna fossero gravi. La biografa reale Angela Levin aveva parlato di “perdita di memoria” a causa del trauma cranico. Buckingham Palace aveva confermato l’incidente, con una nota molto stringata: “La principessa reale ha riportato lievi ferite e una commozione cerebrale a seguito di un incidente nella tenuta di Gatcombe Park ieri sera”.

Evidentemente, come al solito, l’entità del fatto era stata sovrastimata o gonfiata da soggetti terzi. Un colpo in testa non è mai qualcosa da sottovalutare, ma la dimissione rapida della principessa fa ben sperare in un veloce recupero.

La principessa Anna è completamente guarita?

Niente di grave, ma al momento la prognosi ha raccomandato alla principessa di prendersi dei giorni di riposo prima di tornare ai doveri pubblici. A quanto rivela Daily Mail, Anna dovrà seguire anche un percorso di riabilitazione prima di tornare completamente in forma.

In ospedale sono andati a trovarla sia il marito che la figlia Zara Tindall. Il marito, il viceammiraglio Sir Tim Laurence, si è espresso pubblicamente con un comunicato per ringraziare il personale medico per le cure: “Desidero estendere i miei più caldi ringraziamenti a tutto il team dell’ospedale Southmead per la loro cura, competenza e gentilezza durante il breve soggiorno di mia moglie”.

L’incidente della principessa Anna è l’ultimo di una catena di eventi sfavorevoli che hanno colpito la Royal Family, ultimi la malattia di Carlo, e poi di Kate Middleton.

A causa dell’incidente Anna ha mancato a ben otto appuntamenti in questi giorni, inclusi il banchetto di stato per la visita del Giappone e un tour in Canada. La sua agenda è molto fitta anche per i prossimi giorni, ma con ogni probabilità dovrà rimandare gli impegni.

Conosciamo Anna come una donna schiva, che si tiene volentieri in disparte, ma forte e tenace come la madre. Non ci sono dubbi che, appena possibile, tornerà ai propri impegni per onorare tutti gli appuntamenti.