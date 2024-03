Fonte: ANSA Debora Caprioglio e Fabrizio Frizzi

Il 26 marzo 2018 l’Italia ha detto addio a Fabrizio Frizzi. Un dolore enorme per tutti i suoi fan e l’intero mondo dello spettacolo. A La Volta Buona, Debora Caprioglio ha voluto ricordare un caro amico, con il quale ha condiviso momenti indimenticabili.

L’esordio da attore di Fabrizio Frizzi

Debora Caprioglio ha avuto un ruolo importante nella carriera di Fabrizio Frizzi. È stata infatti co-protagonista del ben noto conduttore nel suo esordio attoriale. Quattordici episodi, suddivisi in due stagioni, per la fiction dal titolo Non lasciamoci più.

Caterina Balivo ha mandato in onda alcune scene, dal primo incontro al primo bacio, in un vortice di tenerezza e commozione. È poi toccato all’attrice ricordare quei momenti, ripensando anche a quella volta in cui ha provocato un vero e proprio incidente d’auto, che avrebbe potuto avere conseguenze alquanto serie.

Debora Caprioglio non sa guidare, ancora oggi, eppure in una scena avrebbe dovuto farlo. Nulla di troppo complicato ma, dopo una prima manovra di successo, fortunosa, è avvenuto il disastro. Frizzi si era anche complimentato con lei, dal momento che nel fare parcheggio aveva posto precisamente le ruote di fianco al marciapiede, senza toccarlo.

Era del tutto ignaro che fosse stato un caso: “Dopo la prima scena, buona, il regista ne vuole un’altra. Non sapevo però mettere la retromarcia, così l’ho fatta portare indietro dai tecnici. Mi sono allora finta un po’ diva, per spiegarlo a Fabrizio che non capiva”.

Ha poi spiegato di non essere più riuscita a “fare il pelo al marciapiede”. Ci è invece salita sopra, travolgendo tutti i tavolini di un bar, tra le grida dei camerieri e la disperazione dello sponsor dell’auto, mentre Fabrizio Frizzi ripeteva: “Per la prossima datemi un casco”.

Il rapporto tra loro

Vero nella vita di tutti i giorni come appariva a schermo. Fabrizio Frizzi si è mostrato a Debora Caprioglio per quello che era. Sereno anche il suo approccio con il famoso incidente, al quale ha ripensato per anni. Nel giorno di quell’anniversario, infatti, a lungo le ha mandato un messaggio: “In ricordo dello scampato pericolo”.

Non ha dubbi nello spiegare perché sia stato così amato e, ancora oggi, ricordato con profondo affetto da parte di tutti: “Raccogli ciò che semini e lui ha seminato tanta umanità. Aveva poi rispetto per il prossimo, il che è raro nell’ambiente di lavoro. Il pubblico, poi, lo considerava come il figlio ideale di ogni madre, così come il fratello che tutte avrebbero voluto”.

Era riuscito a tutelare un po’ quel ragazzo che era dentro di lui, che in fondo non lo ha mai lasciato. Ne è un esempio la sua iconica risata, ha spiegato l’attrice. Tutto ciò aveva fatto in modo di aprirgli le porte delle case degli italiani, che non possono fare a meno d’avere la netta sensazione d’aver perso un membro della famiglia, in qualche modo. Un ricordo tenero, quello di Debora Caprioglio, per un personaggio che merita tutto il rispetto che riceve, ormai postumo.