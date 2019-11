Caterina Balivo, Debora Caprioglio si confessa sul marito a Vieni da Me

editato in: da

Debora Caprioglio, ospite oggi della puntata di Vieni da Me, ha rivelato ufficialmente che, dopo più di dieci anni di relazione, il suo matrimonio con il regista Angelo Maresca è giunto al capolinea. L’attrice ha dichiarato che la conclusione del rapporto risale a diverso tempo fa. Ha infatti sottolineato che non stanno più asssieme da quasi un anno e che hanno scelto di prendersi del tempo per capire se “era un momento, una crisi o un inciampo”.

Durante la confessione televisiva nel salotto della conduttrice napoletana, l’attrice veneta ha affermato che è tutto avvenuto in maniera graduale. Ha altresì specificato di essere stata male e di aver atteso un anno prima di riuscire a metabolizzare la cosa e a raccontarla in maniera serena.

La Caprioglio, che ha alle spalle un altro matrimonio con l’attore tedesco Klaus Kinski (sono stati marito e moglie dal 1987 al 1989), ha affermato che lei e Maresca sono ancora molto legati. Abituata a non esporre eccessivamente la sua vita privata, durante la chiacchierata con Caterina Balivo ha fatto presente che la decisione di separarsi non è avvenuta “per motivi di tradimenti”.

A detta dell’attrice cinquantunenne, lei e Maresca, regista classe ’63, si sono resi conto che “un certo tipo di amore, quello che dovrebbe esserci tra marito e moglie, era finito, mantenendo però un grande affetto”. La Caprioglio ha detto parole molto toccanti affermando di ritenere la cosa bellissima perché “dà un sapore meno amaro alla separazione”. Ha poi sottolineato che ci saranno sempre l’uno per l’altra.

L’attrice protagonista di Paprika di Tinto Brass e Angelo Maresca erano sposati dal 2008. Il regista ha vissuto diversi anni negli USA e ha lavorato anche dall’altra parte della macchina da presa. Maresca è stato infatti protagonista di diversi film, tra i quali è possibile ricordare Cient’anne, pellicola diretta da Ninì Grassia. Grazie al teatro – e a uno spettacolo di Mario Scaccia in particolare – ha conosciuto la donna che per dieci anni è stata sua moglie.

Tornando alla presenza dell’attrice nel corso dell’ultima puntata di Vieni da Me è il caso di ricordare che, dopo il momento emotivamente forte successivo alla rivelazione sul matrimonio, l’intervista ha toccato altre tematiche, con richiami anche al passato di icona sexy della Caprioglio.