Storie Italiane, Debora Caprioglio si confessa su Tinto Brass

editato in: da

Debora Caprioglio, ospite a Storie Italiane, confessa a Eleonora Daniele di non essersi mai pentita di aver lavorato con Tinto Brass e dei suoi nudi.

L’attrice veneziana ha raccontato come è nata la collaborazione col regista. “Tinto Brass mi cercò sull’elenco telefonico, rispose mia mamma e le disse ‘Ciao sono Tinto Brass’ e mia madre replicò ‘Io sono la Regina d’Inghilterra’ e mise giù”. Considerato maestro del cinema erotico, Brass non desistette, richiamò la Caprioglio e le propose per fare un provino: “Mi prese per Paprika“.

Debora non rinnega il suo passato e spiega perché: “Io ho scelto di fare questo percorso poi nel corso degli anni sono riuscita a fare la mia professione come ho voluto fare io, non ho mai rinnegato di aver lavorato con un regista che rimarrà nella storia del cinema”. Precisa di non giudicare le colleghe che invece ne hanno preso le distanze, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. Il pensiero corre a Claudia Koll, ma la Caprioglio non fa nomi.

Certo, anche per l’attrice veneziana, oggi impegnata a teatro, non è stato facile: “Non è stato un percorso semplice perché l’inizio è stato molto esplosivo, ma poi ce l’ho fatta”. Sicuramente un aiuto l’ha avuto dalla famiglia che non l’ha mai ostacolata: “Nella mia famiglia nessuno era contrario, avevamo un patto di non interferire”.

A proposito di famiglia, la Caprioglio è sposata da 11 anni con Angelo Maresca con cui ha una relazione felice, ma non aggiunge molto altro. Con lei vive anche la mamma: “Me ne prendo cura, e lo stesso ho fatto con mio papà in precedenza. Sono molto protettiva, trovo che sia giusto che chi ci ha dato la vita venga contraccambiato”.

Qualche mese fa, l’attrice oggi 51enne, aveva ripercorso la sua esperienza con Tinto Brass, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, e in quell’occasione aveva raccontato gli amori della su vita tra cui Klaus Kinski.