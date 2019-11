Caterina Balivo, il tenerissimo gesto per la figlia Cora

editato in: da

Un gesto tenerissimo, un gioco per aumentare la complicità madre-figlia e per divertirsi insieme.

C’ha pensato Caterina Balivo, donna di successo ma anche mamma innamorata dei suoi due bambini che non ha esitato, in una giornata di relax, a compiere un gesto che ha stupito e divertito la figlia più piccola, Cora, e intenerito i fan della presentatrice che hanno potuto assistere all’accaduto, sbirciando le sue Instagram Stories.

In questo ponte festivo Caterina Balivo ha deciso di dedicarsi al relax e agli affetti famigliari e si è concessa una bella gita in Toscana con visita ad una azienda vinicola, dove, a giudicare dai video postati sui suoi social, si è divertita davvero tanto, dedicandosi alla scoperta del posto e giocando con la figlia più piccola, Cora.

Fin qui nulla di strano, una normale gita in una giornata di festa, se non fosse per quel particolare sorprendente che svela a tutti la natura giocherellona della conduttrice di Vieni da me, e il suo grande attaccamento alla figlia.

Nelle immagini, la conduttrice campana appare davvero come non si era mai vista.

La piccola Cora corre all’impazzata tra le vigne: è un batuffolo biondo vestita con un delizioso tutù rosa, dietro a lei la rincorre la mamma. L’outfit della Balivo è, come sempre, impeccabile: un bel vestito lungo stile provenzale, stampato con una fantasia di foglie che richiama i colori e il calore dell’autunno e ne mette in risalto il fisico perfetto.

Ciò che colpisce di più del suo look oggi, è senz’altro un altro elemento: un bellissimo tutù, rosa, in tutto identico a quello indossato da Cora. Vestite con lo stesso capo romantico da ballerine, mamma e figlia si divertono a correre e a ridere tra le viti, e la Balivo sottolinea il momento di gioia scegliendo come colonna sonora del video postato sui social le note della canzone “Solo te e me”, che meglio non potrebbe descrivere la grande complicità tra mamma e figlia.

Rientrata nella cantina della tenuta, la Balivo non può che sottolineare il suo particolare outfit, e sorridendo spiega:“Questo posto è bellissimo, proprio come il mio tutù! Oggi sono abbinata a mia figlia”! E, per capire quanto sia felice di indossare quel tutù, lo stesso di Cora, basta guardare gli occhi che le brillano.